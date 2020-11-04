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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دوري أبطال أوروبا: فوز ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الخليج 365

واصل ليفربول بطل إنجلترا انطلاقته القوية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وحقق الانتصار الثالث على التوالي، حيث تغلب على مضيفه أتالانتا الإيطالي 5-0 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.



ويدين ليفربول بفضل كبير في الانتصار الكبير لمهاجمه البرتغالي دييجو جوتا الذي سجل ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 16 و33 و55 بينما كان الهدفان الآخران من نصيب النجم المصري محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني، وسجلاهما في الدقيقتين 47 و49.

ورفع ليفربول بذلك رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند أربع نقاط.

وعادل محمد صلاح بذلك رقم ستيفن جيرارد الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال، حيث رفع رصيده في البطولة بقميص الفريق إلى 21 هدفاً.

كما انتزع فريق ريال مدريد الإسباني أول انتصار له في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هذا الموسم، بفوزه على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

تقدم الريال بهدف سجله كريم بنزيمة في الدقيقة 25، وأضاف سيرخيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 33، ثم سجل لاوتارو مارتينيز هدف تقليص الفارق لإنتر ميلان في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال 2 / .1

وفي الشوط الثاني سجل إيفان بيريسيتش هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 68، ثم أضاف رودريجو الهدف الثالث للريال في الدقيقة .80

ورفع الريال رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد إنتر ميلان عند نقطتين في المركز الرابع الأخير.

وهذا هو أول فوز للريال في نسخة هذا الموسم من البطولة حيث خسر مباراته الأولى أمام شاختار دونيتسك 2 / 3 وتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ .2/2

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى لإنتر ميلان في هذه البطولة هذا الموسم حيث تعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 2/2 ثم شاختار سلبيا.

واكتسح فريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 6-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقمص الحسن بيليا دور البطولة لفريق مونشنجلادباخ بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الثامنة و26 و78 وسجل الأهداف الثلاثة الأخرى فاليري بوندار، لاعب شاختار، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 ورامي بن سبعيني في الدقيقة 44 ولارس ستيندل في الدقيقة 65.

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ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، وتوقف رصيد شاختار عند أربع نقاط في المركز الثاني.

وبهذا الفوز حافظ مونشنغلادباخ على سجله خاليا من الهزائم في البطولة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل اثنتين، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى لشاختار هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.

كما تعادل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم.

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله خوسيه ماريا خيمنيز في الدقيقة 18 وتعادل لوكوموتيف موسكو بهدف سجله أنتون ميرانشوك في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني مؤقتا، كما رفع لوكوموتيف موسكو رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.

في نفس الجولة حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوز مهم على حساب ضيفه أوليمبياكوس اليوناني، في بنتيجة ”3-0“.

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدماً بهدف مقابل لا شيء، سجله الإسباني فيران توريس في الدقيقة 12.

وأضاف البرازيلي جيسوس، العائد من الإصابة، الهدف الثاني للسيتيزين في الدقيقة 81، وفي الدقيقة الأخيرة تمكن السيتي من تسجيل هدف الثالث، عن طريق اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، ويقترب من حسم التأهل، وتجمد رصيد أوليمبياكوس عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وقلب فريق بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب تأخره بهدف أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي إلى فوز مثير 6-2 اليوم الثلاثاء.

تقدم ميرجيم بيريشا بهدف مبكر لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة لكن القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل لبايرن من ضربة جزاء في الدقيقة 21.

واستفاد بايرن من هدف عكسي سجله راسموس كريستنسن لاعب ريد بول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44، ثم أدرك ريد بول التعادل بواسطة ماسايا اوكوجاوا في الدقيقة 66.

وحسم النادي ”البافاري“ الفوز في الدقائق الأخيرة إذ سجل جيروم بواتينغ الهدف الثالث في الدقيقة 79 وتبعه ليروي ساني بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 83 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 88، واختتم لوكاس هيرنانديز التسجيل في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى تسع نقاط في الصدارة من ثلاثة انتصارات متتالية، وتوقف رصيد ريد بول عند نقطة واحدة في المركز الأخير.