شكرا لقرائتكم أمين عرابى: ناشئو الأهلى "منجم دهب" ومسيطر على فرق الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمين عرابى عضو لجنة اكتشاف المواهب بالنادى الأهلى، أن القلعة الحمراء مليئة باللاعبين المميزين في قطاع الناشئين مثل محمد فخرى و العربى بدر ، و شادى رضوان ، مصطفى شوبير، و أحمد طارق سليمان ، و أحمد عبد القادر وغيرهم الكثيرين ، بخلاف لاعبى الفريق الأول ، وهو ما يجعل النادى الأهلى " منجم ذهب ".

وأضاف عرابى، في تصريحات لبرنامج البيت الكبير الذى يذاع على قناة الأهلى أن الاعتماد على الناشئين يوفر مبالغ كبيرة على النادى لأن الأهلى يقوم بإعارة لاعبيه الى الفرق الأخرى ، مما يجعلهم يكتسبون خبرات ، ثم يعودون مرة أخرى الى القلعة الحمراء .

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وأشار عضو لجنة اكتشاف المواهب، إلى أنه لايوجد فريق في بطولة الدورى ليس لديه لاعبين أو ثلاثة من ناشئين الاهلى قائلا : مفيش فريق في الدورى معندوش لاعبين وثلاثة من ناشئين الاهلى "

وأوضح عرابى، أن البطولة لا تتحقق إلا باللاعبين أصحاب الخبرات، لذلك لم يعتمد فايلر في بداية الموسم على الناشئين، ولكن عندما ضمن اللقب نظر إلى القطاع في ظل الغيابات والإصابات التي عانى منها الفريق ، وهو ما أحدث انتعاشة في قطاع الناشئين، وأصب هناك غيرة لأن الجميع لديه رغبة للتصعيد و المشاركة مع الكبار .

وأكد أمين عرابى، أن البطل لا يهمه من الطرف الاخر في النهائي الأفريقى ، لأن من يريد بطولة سيواجه أى فريق، قائلا : " البطل ميهموش هيقابل مين ، و اللى عاوز بطولة هيقابل أي حد " ، وقال نجم الاهلى السابق أتمنى نهائي دورى ابطال افريقيا ، مصري خالص بين الاهلى و الزمالك ، والاهلى يتوج باللقب : انا كمصرى أتمنى الاهلى يواجه الزمالك و النهائي يكون مصري ، و الاهلى يكسب دورى الأبطال.