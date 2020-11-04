عبد اللطيف: نتيجة مباراة الذهاب خادعة وأنصح مشاركة شيكابالا من البداية

جدة - عمرو شويل قال حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق ان نتيحة مباراة الزمالك امام الرجاء في مباراة الذهاب خادعة ولا تمنح الفريق الابيض افضلية في مباراة العودة.

واضاف عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية انه يجب على فريق الزمالك التركيز منذ بداية المباراة وعدم استقبال اي هدف والتركيز الاكتر على تأمين خط الدفاع ومحاولة خطف هدف لحسم المباراة .

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وتابع انه يتمنى ان يبدء الزمالك بمشاركة شيكابالا في المباراة لانه سيصنع الفارق مع تواجد بن شرقي واوباما في وجود مصطفى محمد في منطقة الهجوم سيشكل خطر كبير على دفاع الرجاء.