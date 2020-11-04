شكرا لقرائتكم عبد اللطيف: نتيجة مباراة الذهاب خادعة وأنصح مشاركة شيكابالا من البداية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق ان نتيحة مباراة الزمالك امام الرجاء في مباراة الذهاب خادعة ولا تمنح الفريق الابيض افضلية في مباراة العودة.
واضاف عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية انه يجب على فريق الزمالك التركيز منذ بداية المباراة وعدم استقبال اي هدف والتركيز الاكتر على تأمين خط الدفاع ومحاولة خطف هدف لحسم المباراة .
وتابع انه يتمنى ان يبدء الزمالك بمشاركة شيكابالا في المباراة لانه سيصنع الفارق مع تواجد بن شرقي واوباما في وجود مصطفى محمد في منطقة الهجوم سيشكل خطر كبير على دفاع الرجاء.
وتتأهب الجماهير خلال الساعات المقبلة لمتابعة المباراة المرتقبة التي ستجمع الزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستحدد الطرف الثاني لنهائي البطولة القارية الشهيرة التي سبق وأن تأهل لها الغريم التقليدي النادي الأهلي بعد الفوز على الوداد ذهابا وإيابا.
جماهير القلعة البيضاء في ليلة عيد الحب المصري ستكون على موعد مع السعادة فلم يكن أحد ان يتخيل الأستاذ مصطفى أمين أن مبادرته التي طالبت المصريين بالحب فيما بينهم بعد رؤية جنازة بحي السيدة زينب لا يسير خلفها سوى 3 أفراد فقط أن تكون سمة تفاؤل لمشجعي الكرة المصرية والعربية المنتمين والمشجعين للقلعة البيضاء خاصة وأن اللقاء يتجدد في مناسبة مشابهة عندما استطاع الأبيض تحقيق لقبين هما السوبر المصري والإفريقي في بطولتي الأيام الستة.
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