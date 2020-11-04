شكرا لقرائتكم محمد شريف: الأهلي لم يبلغني بقرار العودة حتى الآن وتركيزي مع منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي انبي والمعار من القلعة الحمراء أن النادي الأهلي لم يبلغه حتى الآن بعودته الى صفوف المارد الأحمر بعد نهاية الموسم مع الفريق البترولي.

وأضاف محمد شريف خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس": "لم يبلغني أحد من مسئولي النادي الأهلي بأية قرارات حتى الآن لكنني ملتزم بتواجدي مع منتخب مصر في المعسكر الحالي وبعدها سيكون هناك قرار من النادي بشأني سواء بقائي أو رحيلي".

وأوضح محمد شريف أن سامي قصمان المدرب المساعد في جهاز بيتسو موسيماني دائم الاتصال والاطمئنان على مسيرتي في انبي وكان حريصاً على تهنئتي بعد تسجيل الأهداف في كل مباراة".

وشدد محمد شريف، على أنه لا يشغل باله بمن يلعب في التشكيلة الأساسية خلال الفترة الحالية خاصة وأنني قادر على التواجد بالتشكيلة الأساسية للفريق في ظل العودة بعدما أصبحت أحد هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز".

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وواصل محمد شريف حديثه: " الأهلي اختلف أدائه بشكل كبير مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ويريد اللعب بشكل مباشر على المرمى من أقل عدد لمسات للكرة وهذا يناسب أسلوبي لأنني أتحرك كثيرا في الملعب وهذا سوف يساعدني في الملعب".

وأنهى محمد شريف الدوري المصري في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا خلف عبد الله السعيد الذي سجل 17 هدفا.