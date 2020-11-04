شكرا لقرائتكم محمد شريف: الجنيه في الأهلي بعشرة وأبويا الزملكاوي فضل انتقالي للمارد الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي انبي والمعار من الأهلي مقارنة القلعة الحمراء بأي فريق آخر قد يتلقى عرضاً منه للانتقال اليه مقابل أموال تزيد عما يحصل عليه حالياً في صفوف المارد الأحمر.

وقال محمد شريف خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير: "الجنيه في الأهلي أحسن من عشرة بره.. ده الرد الصح على أي حد يفكر يسيب الأهلي علشان الفلوس.. دلوقتي لما أنا أبطل كورة وأن لاعب النادي الأهلي هبقى عملت اسم أعيش عليه لكن لو بطلت بره محدش هيفتكرني أساسا".

أضاف اللاعب الدولي المنضم مؤخراً الى صفوف منتخب مصر الأول: "انت هنا ليه يا كابتن شوبير لأنك كنت لاعب في الأهلي.. كلنا نعيش بعد الاعتزال على سيرة النادي الأهلي فما هي السيرة التي أمتلكها حال اختيار نادي آخر".

وواصل عندما تلقيت عرضاً من الزمالك والدي أقر بانتقالي للأهلي لأن المنظومة بالكامل تساعدني على التألق رغم أنه زملكاوي وقتها وبعدما رحلت عن المارد الأحمر للإعارة كان مرحب للغاية لأنه يريد أن يراني ألعب كثيراً في الملعب.

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وأشار محمد شريف الى أن على معلول لاعب كبير ومن أقرب اللاعبين ليا في النادي الأهلي قائلاُ: "بحب في علي معلول إنه غير متوقع متعرفش طريقة لعبه واللعب جنبه ممتع".

وأشاد بزميليه في منتخب مصر حسام حسن مهاجم سموحة ومصطفى محمد نجم الزمالك كونهما أفضل مهاجمان في الدوري المصري الموسم الحالي، وأن محمد مجدي قفشه هو أفضل صانع ألعاب في الموسم الحالي.

وأنهى محمد شريف الدوري المصري في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا خلف عبد الله السعيد الذي سجل 17 هدفا.