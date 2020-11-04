شكرا لقرائتكم عصام مرعي: هناك تباين في المستوى الفني بين الزمالك ضد الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال عصام مرعي مدرب الزمالك السابق ان هناك تباين في المستوى الفني في مباراة الغد بين الزمالك والرجاء خاصة بعد عودة اللاعبين المصابين الفترة الاخيرة .
واكد مرعي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان عودة لاعبي الزمالك من الإصابة ستعطي الفريق قوة فنية في ملعب المباراة خاصة وانهم ذو مستوى فني عالي مشيرا الي نفس الامر مع الرجاء .
وتابع ان المباراة ستكون قوية على الفريقين ولم يحسم اي فريق منهم التأهل للمباراة النهاية.
وتتأهب الجماهير خلال الساعات المقبلة لمتابعة المباراة المرتقبة التي ستجمع الزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستحدد الطرف الثاني لنهائي البطولة القارية الشهيرة التي سبق وأن تأهل لها الغريم التقليدي النادي الأهلي بعد الفوز على الوداد ذهابا وإيابا.
جماهير القلعة البيضاء في ليلة عيد الحب المصري ستكون على موعد مع السعادة فلم يكن أحد ان يتخيل الأستاذ مصطفى أمين أن مبادرته التي طالبت المصريين بالحب فيما بينهم بعد رؤية جنازة بحي السيدة زينب لا يسير خلفها سوى 3 أفراد فقط أن تكون سمة تفاؤل لمشجعي الكرة المصرية والعربية المنتمين والمشجعين للقلعة البيضاء خاصة وأن اللقاء يتجدد في مناسبة مشابهة عندما استطاع الأبيض تحقيق لقبين هما السوبر المصري والإفريقي في بطولتي الأيام الستة.
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