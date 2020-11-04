مدحت العدل: الزمالك استفاد بتأجيل مباراة الرجاء

جدة - عمرو شويل

قال السيناريست مدحت العدل ان فريق الزمالك استفاد بشكل كبير من تأجيل مباراة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

واضاف العدل في تصريحات تلفزيونية ان الزمالك استفاد من عودة اللاعبين المصابين مثل محمود علاء وشيكابالا وحازم إمام خاصة وان تواجدهم ستكون دفعة قوية للاعبين في تلك المواجهة.

وتمنى ان تكون المباراة النهائية بمثابة احتفالية بوصول الزمالك لمواجهة الاهلي في ستاد برج العرب.

وتتأهب الجماهير خلال الساعات المقبلة لمتابعة المباراة المرتقبة التي ستجمع الزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستحدد الطرف الثاني لنهائي البطولة القارية الشهيرة التي سبق وأن تأهل لها الغريم التقليدي النادي الأهلي بعد الفوز على الوداد ذهابا وإيابا.

جماهير القلعة البيضاء في ليلة عيد الحب المصري ستكون على موعد مع السعادة فلم يكن أحد ان يتخيل الأستاذ مصطفى أمين أن مبادرته التي طالبت المصريين بالحب فيما بينهم بعد رؤية جنازة بحي السيدة زينب لا يسير خلفها سوى 3 أفراد فقط أن تكون سمة تفاؤل لمشجعي الكرة المصرية والعربية المنتمين والمشجعين للقلعة البيضاء خاصة وأن اللقاء يتجدد في مناسبة مشابهة عندما استطاع الأبيض تحقيق لقبين هما السوبر المصري والإفريقي في بطولتي الأيام الستة.