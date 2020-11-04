شكرا لقرائتكم مدحت العدل: الونش على مقاعد البدلاء غدا في مباراة الزمالك ضد الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السيناريست مدحت العدل ان محمود الونش لاعب الزمالك سوف يجلس على مقاعد بدلاء الفريق امام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

واضاف العدل في تصريحات تلفزيونية ان الونش اصبح لائق للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي لكن الجهاز الفني لا يريد المجازفة به خوفا من تفاقم الإصابة.

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وتابع انه يتوقع ان يكون التحكيم على مستوى المباراة، ومن الصعب ان يتعسف الحكم ضد اي فريق.