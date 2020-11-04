شكرا لقرائتكم عصام مرعي: تأجيل مباراة الرجاء كان في صالح الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عصام مرعي مدرب الزمالك السابق ان تأجيل مباراة الرجاء كان في صالح فريق الزمالك لعودة جميع اللاعبين المصابين.
واضاف مرعي في تصريحات تلفزيونية ان الزمالك كان يُعاني من العديد من الغيابات في صفوف الفريق بسبب كثرة الإصابات وكان تأجيل المباراة في صالح الفريق الابيض بشكل اكبر من الفريق المغربي.
وتابع انه يتمنى من المدير الفني باتشيكو مشاركة شيكابالا في جزء من المباراة خاصة وانه سيعطي إضافة قوية في مباراة الغد .
وتتأهب الجماهير خلال الساعات المقبلة لمتابعة المباراة المرتقبة التي ستجمع الزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستحدد الطرف الثاني لنهائي البطولة القارية الشهيرة التي سبق وأن تأهل لها الغريم التقليدي النادي الأهلي بعد الفوز على الوداد ذهابا وإيابا.
جماهير القلعة البيضاء في ليلة عيد الحب المصري ستكون على موعد مع السعادة فلم يكن أحد ان يتخيل الأستاذ مصطفى أمين أن مبادرته التي طالبت المصريين بالحب فيما بينهم بعد رؤية جنازة بحي السيدة زينب لا يسير خلفها سوى 3 أفراد فقط أن تكون سمة تفاؤل لمشجعي الكرة المصرية والعربية المنتمين والمشجعين للقلعة البيضاء خاصة وأن اللقاء يتجدد في مناسبة مشابهة عندما استطاع الأبيض تحقيق لقبين هما السوبر المصري والإفريقي في بطولتي الأيام الستة.
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