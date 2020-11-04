عصام مرعي: تأجيل مباراة الرجاء كان في صالح الزمالك

جدة - عمرو شويل قال عصام مرعي مدرب الزمالك السابق ان تأجيل مباراة الرجاء كان في صالح فريق الزمالك لعودة جميع اللاعبين المصابين.

واضاف مرعي في تصريحات تلفزيونية ان الزمالك كان يُعاني من العديد من الغيابات في صفوف الفريق بسبب كثرة الإصابات وكان تأجيل المباراة في صالح الفريق الابيض بشكل اكبر من الفريق المغربي.

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وتابع انه يتمنى من المدير الفني باتشيكو مشاركة شيكابالا في جزء من المباراة خاصة وانه سيعطي إضافة قوية في مباراة الغد .