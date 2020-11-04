شكرا لقرائتكم تعرف على أرقام قفشة وحسين الشحات مع الأهلي بعد مفاوضات صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو نادي صن داونز الجنوب أفريقى ، رد من جانب إدارة النادى الأهلى، من أجل التعاقد مع الثنائى حسين الشحات ومجدى قفشة ، بشكل نهائى، فى ظل سعى إدارة النادي الجنوب أفريقى لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على كافة البطولات خلال منافسات الموسم المقبل.

استطاع ثنائي الأهلى الشحات وقفشة ، لفت الانظار اليهما ، من خلال المستوى الذى ظهرا عليه من خلال المشاركات مع الفريق فى مختلف البطولات ، فماذا قدم أفشة والشحات مع القلعة الحمراء حتى يتم الدخول في مفاوضات معهما ، من جانب صن داونز.

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شارك قفشة مع الأهلى في 41 مباراة منذ انضمامه للأحمر ، منها 29 ببطولة الدورى و 8 بدورى الابطال ، و مباراتى بكأس مصر و مباراتى في السوبر المصرى ، لم يحصل خلالها الا على انذار واحد ، و سجل افشة مع الأحمر 7 أهداف في بطولة الدورى ، ودورى الابطال ، وصنع 10 لزملاؤه في الفريق.

وبالانتقال إلى حسين الشحات فانضم للاهلى الموسم الماضى ، وصل رصيده من المباريات الى 58 مباراة ، منها 17 بدورى ابطال افريقيا ، و 36 ببطولة الدورى ، و 3 بكأس مصر ، بالإضافة الى مباراتى السوبر المصرى .

وسجل الشحات 14 هدفا مع الأحمر، و صنع 10 لباقى لاعبى الفريق ، و لم يحصل الا على 4 إنذارات فقط .