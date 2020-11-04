شكرا لقرائتكم كريم يحيي: حسام حسن سبب انتقالي للاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال كريم يحيي لاعب الاهلي والمعار لنادي الاتحاد السكندري ان تواجد حسام حسن المدير الفني للفريق كانت من اهم اسباب انتقالي للفريق.

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واضاف لاعب الاتحاد السكندري في تصريحات تلفزيونية: "لم احصل على فرصة كاملة مع الفريق الاول بالاهلي وفضلت الإعارة لاثبات نفسي ومن ثم العودة للمشاركة أساسيا في الاهلي الفترة القادمة".

وتابع ان اللعب تحت قيادة حسام حسن وابراهيم حسن ستكون إضافة قوية خاصة مع فريق كبير بحجم الاتحاد السكندري.