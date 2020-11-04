شكرا لقرائتكم أياكس يهزم ميتيلاند بصعوبة ويخطف وصافة مجموعته بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق أياكس الهولندي فوزا صعبا خارج ملعبه أمام ميتييلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية أياكس كل من أنتوني ودوشان تاديتش في الدقيقتين 1، 13، فيما قلص النتيجة أندريس درير لاعب ميتلاند في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحل نادي اياكس الهولندي وصافة مجموعته بدوري ابطال اوروبا

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برصيد 4 نقاط متساويا مع اتالانتا الايطالي الذي يحل ثالثا بالترتيب بنفس النقاط، فيما يتذيل ميتييلاند الترتيب بدون أي نقاط.

وبنفس الجولة اكتسح نادي ليفربول نظيره اتالانتا بخماسية على ملعب الأخير.

ويستضيف أياكس نظيره ميتيلاند يوم 25 من الشهر الجاري على أن يلتقي ليفربول بأتلانتا في اليوم ذاته.