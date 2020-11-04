شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: مش قلقان على الزمالك ضد الرجاء.. الأبيض فرقة تقيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك (فرقة تقيله).

أضاف أحمد شوبير خلال مقدمة برنامج "ملب أون تايم سبورتس": "لا يوجد أزمة في أي مركز في الزمالك ونفس الحالي في الدكة، وتسجيل مصطفى محمد في مباراة الزمالك الأخيرة يدفع اللاعب للتألق في المباراة المقبلة أمام الرجاء المغربي".

وأوضح: "محمد أبو جبل حارس كبير وواعي وقدم أفضل مواسم عمره مع كرة القدم، لست قلقا على الزمالك لامتلاكه لاعبين على أعلى مستوى".

وواصل أحمد شوبير: "فرجاني ساسي وطارق حامد ومصطفى محمد وزيزو وبن شرقي خماسي مرعب لأي فريق مع كل الاحترام للرجاء".

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وشدد أحمد شوبير: "الزمالك يمتلك جماعية وأداء وفريق قوي للغاية والرجاء بيعمل للأبيض مليون حساب، مش عايزين هفوات في بداية المباراة ولابد على لاعبي الزمالك خوض النصف ساعة الأولى عسكريين لعدم الوقوع في أخطاء".

وتتأهب الجماهير خلال الساعات المقبلة لمتابعة المباراة المرتقبة التي ستجمع الزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستحدد الطرف الثاني لنهائي البطولة القارية الشهيرة التي سبق وأن تأهل لها الغريم التقليدي النادي الأهلي بعد الفوز على الوداد ذهابا وإيابا.

جماهير القلعة البيضاء في ليلة عيد الحب المصري ستكون على موعد مع السعادة فلم يكن أحد ان يتخيل الأستاذ مصطفى أمين أن مبادرته التي طالبت المصريين بالحب فيما بينهم بعد رؤية جنازة بحي السيدة زينب لا يسير خلفها سوى 3 أفراد فقط أن تكون سمة تفاؤل لمشجعي الكرة المصرية والعربية المنتمين والمشجعين للقلعة البيضاء خاصة وأن اللقاء يتجدد في مناسبة مشابهة عندما استطاع الأبيض تحقيق لقبين هما السوبر المصري والإفريقي في بطولتي الأيام الستة.