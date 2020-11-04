شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: لاسارتى ظلمنى.. والزمالك فاوضنى قبل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد شريف مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، والذى انتهت إعارته لفريق إنبى بنهاية الموسم الحالى، عن حزنه الشديد نتيجة الظلم الذي تعرض له خلال الفترة التي تولى فيها مارتن لاسارتي المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء والتي تسببت في رحيله على سبيل الإعارة لنادي انبي، وكان محمد شريف أنهى الدوري المصري في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا خلف عبد الله السعيد الذي سجل 17 هدفا.

وقال محمد شريف خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير: "لم أحصل على فرصتي مع لاسارتي وعندما سألته لماذا لا أشارك أخبرني بأسباب غريبة بعد نهاية الموسم".

وأشار نجم الأهلي الى أن المدير الفني لفريق انبي حلمي طولان أشركني في مركز المهاجم الصريح بدلا من الجناح وكان ذلك سبب في تألقي وتسجيلي للكثير من الأهداف".

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أضاف محمد شريف، أنه عندما تأكد من استمرار مارتن لاسارتي في الأهلي قررت الرحيل لفريق أنبي على سبيل الإعارة لكنه رحل بعدها بأسبوع واحد فقط وكان هذا الأمر من سوء حظي أن انتقل قبل رحيله بفترة بسيطة.

وكشف مهاجم الأهلي كواليس انضمامه للقلعة الحمراء قائلاً: "عندما كنت في وادي دجلة لم أتلق أي عروض إلا من الزمالك وفي آخر يومين من فترة الانتقالات الشتوية تلقيت عرضًا من الأهلي عن طريق وكيل أعمالي تامر النحاس والأمور انتهت سريعا ووقعت للقلعة الحمراء".

وشدد محمد شريف على رضاه التام على الفترة القصيرة التي قضاها في النادي الأهلي قبل الخروج معاراً الى فريق انبي مؤكداً: "كارتيرون من أفضل المدربين في التعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية وهو مدرب مميز للغاية والظروف لم تساعده في الأهلي".