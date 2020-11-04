شكرا لقرائتكم خبر عن عرابى عن ناشئ الأهلى: "منجم دهب" ومسيطر على فرق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين عرابى عضو لجنة اكتشاف المواهب بالنادى الأهلى، إن القلعة الحمراء مليئة باللاعبين المميزين في قطاع الناشئين مثل محمد فخرى و العربى بدر ، و شادى رضوان ، مصطفى شوبير، و أحمد طارق سليمان، و أحمد عبد القادر وغيرهم الكثيرين ، بخلاف لاعبى الفريق الأول، وهو ما يجعل النادى الأهلى " منجم ذهب ".

أضاف عرابى في تصريحات لبرنامج البيت الكبير الذى يذاع على قناة الأهلى أن الاعتماد على الناشئين يوفر مبالغ كبيرة على النادى لأن الأهلى يقوم بإعارة لاعبيه الى الفرق الأخرى، مما يجعلهم يكتسبون خبرات، ثم يعودون مرة أخرى إلى القلعة الحمراء .

وأشار عضو لجنة اكتشاف المواهب أنه لايوجد فريق في بطولة الدورى ليس لديه لاعبين أو ثلاثة من ناشئين الأهلى، قائلا: مفيش فريق في الدورى معندوش لاعبين وثلاثة من ناشئين الأهلى "

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وأوضح عرابى أن البطولة لاتتحقق إلا باللاعبين أصحاب الخبرات، لذلك لم يعتمد فايلر في بداية الموسم على الناشئين، ولكن عندما ضمن اللقب نظر الى القطاع في ظل الغيابات و لإصابات التي عانى منها الفريق، وهو ما أحدث انتعاشة في قطاع الناشئين، والجميع لديه رغبة للتصعيد والمشاركة مع الكبار .

وأكد امين عرابى أن البطل لا يهمه من الطرف الآخر في النهائي الأفريقى، لأن من يريد بطولة سيواجه آى فريق، قائلا:" البطل ميهموش هيقابل مين ، و اللى عاوز بطولة هيقابل أي حد " .

وقال نجم الاهلى السابق أتمنى نهائي دورى أبطال أفريقيا، مصري خالص بين الأهلى والزمالك، والأهلى يتوج باللقب.