شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الرجاء المغربي ضيفًا علي الزمالك في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، في مباراة شهدت جدلاً كبيرا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة إلي نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدار البيضاء بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه المغربي اشرف بن شرقي، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، أما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة الي النهائي.

ولعل تأجيل المباراة عاد ببعض الفوائد علي فريق الزمالك الذي استعاد جهود الرباعي حازم أمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة الذين كانوا يعانون من إصابات مختلفة هددت مشاركتهم في المباراة في حالة إقامتها في الموعد السابق 24 أكتوبر الماضي وهو ما كان يمثل ازمة كبيرة للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، حيث كان يعاني خط الدفاع بالكامل من إصابات.

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الزمالك والرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم علي استاد القاهرة، وسيتم نقلها علي اون تايم سبورت التردد الأرضي .

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق وقام باتشيكو بتحفيز اللاعبين والحديث عن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها لتحقيق الحلم الأفريقي بالإضافة لعدم التركيز في نتيجة لقاء الذهاب بعد الفوز على الفريق المغربى، بهدف نظيف، فى عقر داره بالمغرب، مؤكدًا للاعبين أن الفريق يسعى للفوز بكل المباريات التي يخوضها.

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران حيث حرص الجهاز على عدم زيادة الحمل البدني، والتركيز فقط على بعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدني والحفاظ على لياقة اللاعبين، خضع عمر السعيد مهاجم الفريق لجلسة تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي، يأتي ذلك في ظل البرنامج التجهيزي الموضوع للاعب، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها حيث تعرض للإصابة العضلية خلال الفترة السابقة.

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ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد

فيما يدخل فريق الرجاء المغربى، مواجهة الزمالك، في إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها مساء الأربعاء، على ملعب "القاهرة"، بدون حارسه الأساسي أنيس الزنيتي، المصاب بفيروس كورونا المستجد، بجانب ثنائي الدفاع محمد الدويك وعبد الجليل جبيرة، لنفس السبب.

واضطر جمال سلامى، المدير الفني لفريق الرجاء، إلى الإستعانة ببعض لاعبيه الشباب، من أجل إكمال قائمة الفريق، لخوض مواجهة الزمالك.

وجاءت قائمة الفريق المغربي، على النحو التالى:

بوعميرة- الحداوي- مدكور- نجاه- الورفلي- الشاكير- بانون- سوكحال- زريدة- نعيم- العرجون- الوردي- نجوما- ناناح- المكعزي – جبرون- متولي- الحافيظي- بنحليب- مالانجو – رحيمي – البكاري- الهبطي.