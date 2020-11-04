شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام أفشة والشحات مع الأهلى بعد مفاوضات صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو نادي صن داونز الجنوب افريقى، رد من جانب إدارة النادى الأهلى، من أجل التعاقد مع الثنائى حسين الشحات ومجدى أفشة، بشكل نهائى، فى ظل سعى إدارة النادي الجنوب أفريقى لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على كافة البطولات خلال منافسات الموسم المقبل.

استطاع ثنائي الأهلى الشحات و أفشة، لفت الانظار اليهما، من خلال المستوى الذى ظهرا عليه من خلال المشاركات مع الفريق فى مختلف البطولات، فماذا قدم أفشة والشحات مع القلعة الحمراء حتى يتم الدخول في مفاوضات معهما، من جانب صن داونز.

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شارك أفشة مع الأهلى في 41 مباراة منذ انضمامه للأحمر، منها 29 ببطولة الدورى و 8 بدورى الابطال ، و مباراتى بكأس مصر و مباراتى في السوبر المصرى، لم يحصل خلالها الا على انذار واحد، وسجل افشة مع الأحمر 7 أهداف في بطولة الدورى، ودورى الابطال، وصنع 10 لزملاؤه في الفريق.

وبالانتقال إلى حسين الشحات فانضم للأهلى الموسم الماضى، وصل رصيده من المباريات الى 58 مباراة، منها 17 بدورى ابطال افريقيا، و 36 ببطولة الدورى، و3 بكأس مصر، بالإضافة الى مباراتى السوبر المصرى .

سجل الشحات 14 هدفا مع الأحمر، و صنع 10 لباقى لاعبى الفريق، و لم يحصل الا على 4 إنذارات فقط .