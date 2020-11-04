شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقترب من ضم مهاجم فلسطينى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مجلس إدارة سموحة فى التعاقد مع المهاجم الفلسطينى بدر موسى مهاجم نادي خدمات رفح الفلسطينى، بعد مشاهدة بعض السيديهات الخاصة له من أحمد سامى المدير الفنى للموج الأزرق الذى أثنى على أداء اللاعب، وطالب بضرورة إبرام التعاقد معه فى أسرع وقت ممكن لتدعيم هجوم الفريق بعد عودة صلاح محسن لناديه السابق الأهلى عقب انتهاء فترة إعارته بصحبة ناصر ماهر.

ومن المقرر أن يغادر بدر موسى قطاع غزة متوجها إلى مصر اليوم الأربعاء للانتظام رسميا في تدريبات الفريق السكندري عقب انتهاء الراحة الخميس المقبل.

ووجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة الدعوة للاعب عن طريق فاكس رسمى إلى سفارة مصر في فلسطين للمطالبة باستخراج التأشيرة الخاصة باللاعب، من أجل التوجه إلى مدينة الإسكندرية والالتحاق بتدريبات الفريق.

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وأكد سموحة في خطابه أن النادي يرغب بالتعاقد مع اللاعب بدر موسى، بعد اجتيازه الاختبارات الطبية والبدنية. وبرز موسى الذي يلعب في مركز رأس الحربة، بشكل لافت مع فريقه خدمات رفح الفلسطيني، وتُوج معه بلقب الدوري في آخر موسمين.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، يتعامل مع اللاعب الفلسطيني على أنه لاعب محلي أسوة باللاعب المصري.