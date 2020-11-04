شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عرابى: ناشئو الأهلى كانوا موظفين فى النادى قبل موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمين عرابى، عضو لجنة اكتشاف المواهب بالنادى الأهلى، أن ميتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول الكروى بالنادى يهتم بقطاع الناشئين وتصعيدهم للفريق الأول والتدريب معه، والمشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التعاقد مع موسيماني خطوة رائعة.

وأضاف عرابى، في تصريحات لبرنامج البيت الكبير الذى يقدمه هانى رمزى وسهام الصالح على شاشة الأهلى أن الفترة الماضية كان الناشئين والشباب يذهبون على النادى وكأنهم موظفون، لأن في النهاية سيتم الاستعانة بلاعبين من خارج القلعة الحمراء والحصول على فرصة ارتداء القميص الأحمر، لكن الفترة الحالية وبعد قدوم موسيمانى واعتماده على الناشئين، أصبح الجميع يتسابق للحصول على فرصة المشاركة.

ووافق مسئولو النادي الأهلي على تجديد إعارة محمود الجزار مدافع الفريق للجونة لمدة موسم إضافي، بعد انتهاء إعارته هذا الموسم لنفس الفريق، وتقدم الجونة بعرض للأهلي لتجديد استعارة الجزار وهو الأمر الذي وافقت عليه الإدارة الحمراء، وتلقى الجزار أكثر من عرض للخروج إعارة في الفترة الماضية منهم عروض خارجية إلا أن المدافع الشاب فضل تجديد الإعارة للجونة بعد رفض الجنوب افريقي بيتسو موسيماني عودته لصفوف الأهلي.