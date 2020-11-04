تقارير مغربية تكشف كواليس زيارة بدر بنون "السرية" للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكدت تقارير صحفية مغربية، أن المدافع بدر بنون لاعب الرجاء المغربي، قد قام بزيارة مقر النادي الأهلي يوم الثلاثاء بشكل "سري" وقام بتوقيع عقود انتقاله للقلعة الحمراء.

ويتواجد بدر بنون مع الرجاء المغربي في القاهرة استعداداً لخوض مباراة الإياب أمام الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لمصادر بـ"الصحيفة" المغربية، فإن بدر بنون أنهى كل الأمور المتعلقة بانضمامه للقلعة الحمراء، بعدما غادر معسكر الرجاء وقام بزيارة النادي الأهلي "سراً" صباح الثلاثاء.

وكشفت التقرير، أن بنون بعد اجراء الرجاء لمسحة كورونا فور الوصول لأحد فنادق القاهرة مساء الإثنين، غادر المعسكر وعقد جلسة مع مسؤولي الأهلي لإنهاء بعض الأمور المتعلقة بعقده مع الفريق.

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وأشار التقرير، أن بنون قام بزيارة النادي الأهلي "سراً" صباح يوم الثلاثاء، وقام بالتقاط الصورة الرسمية له بقميص الفريق وانهاء كل الأمور المتعلقة بطريقة تقديمه كصفقة جديدة لجماهير الأهلي.

وقال التقرير، أن كل الأمور أصبحت جاهزة لكي يُعلن الأهلي عن الصفقة عقب انتهاء مشوار اللاعب مع الرجاء المغربي.

وسبق وخسر الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك بهدف نظيف.

وتناول التقرير تفاصيل عقد اللاعب الذي وقع على عقد مدته 3 مواسم مع النادي الأهلي، والقيمة قد تزيد عن 2 مليون دولار لصالح الرجاء المغربي.