شريف: موسيماني سيساعدني في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد شريف، مهاجم الأهلي العائد إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته إلى إنبي، أنه أصبح جاهزا للمشاركة بصفة منتظمة مع الفريق، مشيرا إلى أن طريقة لعب المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تناسبه بشكل كبير.

وقال شريف، في ضيافة برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت إذا أراد استعادة خدماتي، والمشاركة بصفة أساسية من عدمها أمر سابق لأوانه".

وأضاف صاحب الـ24 عاما: "أرى أنني جاهز للمشاركة مع الأهلي ومتأكد أنني سألعب بصفة أساسية إذا عدت إلى صفوف الفريق".

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وتابع: "طريقة لعب موسيماني تناسبني بشكل كبير جدا، يحب تحرك اللاعبين بكثرة وهذا ما أجيده، وهو ما قد يساعدني تحت قيادته في الأهلي".

وأوضح: "موسيماني يحب اللعب من لمسة واحدة، أنا مقتنع بأن الترقيص (ما بيأكلش عيش) لأن فرصة المراوغة 50/50، وبالتالي التمرير مع التحرك سيكون الأفضل لخلق هجمة بشكل أسرع".

وأكمل: "لم يتحدث معي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أو أي مسؤول في النادي عن عودتي إلى الفريق والاعتماد عليّ في الموسم الجديد، وكيلي فقط مَن أخبرني أن الأهلي يريد عودتي".

وأتم محمد شريف قائلا: "سامي قمصان، المدرب العام في الأهلي، هو الوحيد من النادي الذي كان على تواصل معي باستمرار، كان يتحدث معي بعد مباراة لي مع إنبي، لكنه لم يتطرق إلى ملف عودتي إلى الفريق بالموسم المقبل".