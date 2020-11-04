محمد شريف يشيد بكارتيرون.. ويكشف كواليس مغادرة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد شريف، مهاجم الأهلي، أنه راض عن الفترة التي قضاها مع المارد الأحمر قبل الخروج على سبيل الإعارة إلى إنبي خلال الموسم الماضي 2019/2020، مشيرا إلى أن المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي كان وراء تفضيله الخروج معارا إلى ناد آخر.

وقال شريف، في ضيافة برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" صباح الأربعاء: "عندما كنت في وادي دجلة كان الزمالك يفاوضني، لكن الأهلي تقدم بعرض في آخر 48 ساعة من فترة الانتقالات، ونجح في حسم الأمور سريعا، وكان استقبال لاعبي الأهلي جيدا".

وأضاف: "تعاملت مع باتريس كارتيرون في وادي دجلة والأهلي، إنه مدرب رائع جداً على المستوى النفسي والتعامل مع اللاعبين، وكنت سعيدا عندما جاء لتدريب الأهلي لأنه يعرفني جيدًا، خاصةً أنني لم أتدرب كثيراً مع البدري رغم أنه من رشحني للانضمام إلى الأهلي".

وأكمل صاحب الـ24 عاما: "لم أكن ألعب تحت قيادة كارتيرون بصفة مستمرة وأساسية، لكنه كان مقتنعا بقدراتي وكنت أحصل على فرصة للمشاركة في عدد جيد من المباريات وونجحت في إحراز خمسة أهداف، الظروف لم تخدم كارتيرون مع الأهلي وكان مكسبا للفريق بكل تأكيد".

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وأكد: "راض عن الفترة القصيرة التي قضيتها مع الأهلي، لم أقصر وكنت أؤدي ما عليّ وساهمت في أهداف سواء بتسجيل أو صناعة، لم ألعب مع لاسارتي على مدار ستة أشهر، أشركني في شوط واحد فقط وتعرضت للظلم معه، تحدثت معه عن أسباب استبعادي، لكنه كان يرد بإجابات غريبة".

وواصل: "وجدت نفسي خارج القائمة في المباريات التالية، فاخترت الخروج على سبيل الإعارة بعد علمي ببقاء لاسارتي مع الأهلي من أجل الحصول على فرصة المشاركة لإظهار قدراتي، وبعد رحيلي بأسبوع رحل لاسارتي عن الأهلي".

واستكمل: "حصلت على عروض أخرى بجانب إنبي، وعلى رأسها الإسماعيلي والاتحاد السكندري ووادي دجلة والمقاولون العرب وسموحة، لكني فضلت الانتقال إلى إنبي حتى أبقى في القاهرة وسط عائلتي، ووجود المدرب علي ماهر شجعني على قبول عرض النادي".

وأتم محمد شريف الذي انتهت إعارته مع إنبي قائلا: "خرجت من الأهلي لأنني أردت إثبات قدراتي للجميع وأنني أستحق المشاركة، وأغير وجهة نظر عدم المقتنعين بي".

يذكر أن محمد شريف سجل 14 هدفا مع إنبي في الدوري المصري خلال الموسم المنقضي 2019/2020، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين بالمسابقة خلف الهداف عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز (17 هدفا).