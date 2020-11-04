ثلاثاء الأبطال.. راموس يسجل هدفه الـ100.. وصلاح الهداف التاريخي لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

انتهت مباريات يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، باكتساح ليفربول لنظيره أتالانتا الإيطالي بخماسية نظيفة، وانتصار صعب لريال مدريد على إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهد ثلاثاء الأبطال، العديد من الأرقام القياسية التي حققتها الأندية واللاعبين خلال المباريات التي لُعبت مساء اليوم.

ونستعرض لكم أبرز أرقام ثلاثاء دوري أبطال أوروبا:

سجل سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد هدفه رقم 100 مع الفريق بجميع المسابقات.

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محمد صلاح يتساوى مع جيرارد بـ (21) هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول بدوري الأبطال.

فوز ليفربول 5-0 على أتالانتا هو الأكبر لفريق إنجليزي خارج أرضه على فريق إيطالي في بطولة أوروبية.

فيران توريس هو ثالث أصغر لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا (20 عاماً و248 يوماً)

ديوجو جوتا هو ثاني لاعب يسجل في أول مباراتين يشارك بهما كأساسي في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، خلف روبي كين في عام 2008.