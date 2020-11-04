"هدف تاريخي وأسيست".. شاهد ملخص لمسات صلاح أمام أتالانتا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

واصل ليفربول انطلاقته القوية في دوري أبطال أوروبا وحقق الانتصار الثالث على التوالي حيث تغلب على مضيفه أتلانتا الإيطالي 5 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.

وعادل محمد صلاح بذلك رقم ستيفن جيرارد الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال، حيث رفع رصيده في البطولة بقميص الفريق إلى 21 هدفا.

وانطلق محمد صلاح مهاجم ليفربول وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة لكن جوهان موجيكا لاعب وسط أتلانتا أحبط محاولته وأخرج الكرة إلى ركنية لم تستغل.

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وفي الدقيقة 13، مرر محمد صلاح عرضية متقنة إلى ساديو ماني الذي هيأ نفسه وسدد بقوة من حدود منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى للكرة بأطراف أصابعه.

وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، قدم محمد صلاح انطلاقة مذهلة حتى توغل إلى منطقة الجزاء وراوغ هانز هاتيبور ثم صوب الكرة بدقة إلى داخل الشباك معلنا تقدم ليفربول 3 / صفر.

وفي الدقيقة 49، وضع ماني بصمته وأضاف الهدف الرابع لليفربول حيث تلقى تمريرة من صلاح وسدد كرة ساقطة (لوب) من حدود منطقة الجزاء مرت فوق الحارس وسكنت الشباك معلنة تقدم ليفربول 4 / صفر.

وفقد أتلانتا توازنه بشكل واضح، وكاد محمد صلاح أن يسجل مجددا في الدقيقة 58 لكن الحارس تصدى للكرة.