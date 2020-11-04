بالفيديو.. صلاح يسجل مجدا تاريخيا مع ليفربول في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أحرز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ثالث أهداف فريقه في مواجهة مضيفه أتالانتا الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحصل أصحاب الأرض على ركنية تحولت إلى هجمة مرتدة سريعة بقيادة صلاح، الذي انطلق بالكرة بسرعة فائقة تجاه المرمى، ليسدد الكرة بطريقة مميزة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أتالانتا ويوقع على هدف رائع.

وبهذا الهدف، ينجح صلاح في معادلة الرقم القياسي للأسطورة ستيفن جيرارد كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع ليفربول في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 21 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي للريدز في البطولة القارية.

كما عادل صاحب الـ28 عاما رقم مايكل أوين (22 هدفا) كثاني أفضل هداف من ليفربول في تاريخ البطولات الأوروبية، بعد ستيفن جيرارد صاحب الرقم القياسي (41 هدفا في دوري الأبطال والدوري الأوروبي).

وخاض صلاح مباراته رقم 51 في دوري الأبطال الذي يشارك خلالها للمرة السابعة في مسيرته، ليسجل حتى الآن 24 هدفا، بواقع 21 مع ليفربول، 2 مع بازل السويسري وهدف وحيد بقميص روما الإيطالي.

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قائمة هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا (باستثناء التصفيات):

1- المصري محمد صلاح - 21 هدفا.

1- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 21 هدفا.

3- السنغالي ساديو ماني - 17 هدفا.

4- البرازيلي روبرتو فيرمينو - 15 هدفا.

5- الإسباني لويس جارسيا - 10 أهداف.

6- الإنجليزي بيتر كراوتش - 9 أهداف.