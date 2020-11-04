بسبب نزيف في المخ.. مارادونا يخضع لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سيخضع الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا لعملية جراحية بعد تعرضه لجلطة في الدماغ من أجل علاج نزيف في المخ، وفقا لما أكده طبيبه الشخصي ليوبولدو لوك اليوم الثلاثاء.

وقال طبيب مارادونا في تصريحات صحفية: "إنه ورم دموي تحت الجافية، الجراحة إجراء روتيني".

وأضاف: "مارادونا يعاني من تجمع دموي بين المخ والغشاء، وسيتم نقله إلى مستشفى في اوليفوس شمال بوينس آيرس من أجل الخضوع للجراحة".

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وكان مارادونا الفائز بلقب كأس العالم 1986 نُقل إلى مستشفى ايبنسا في لا بلاتا مساء أمس الاثنين بعد ثلاثة أيام من احتفاله بعيد ميلاده الستين.

وصرح الطبيب ليوبولدو "الأمر كان مؤثرا، أسبوع صعب بعض الشيء بالنسبة له، كان تحت ضغط كبير، وهذا الأمر أثَّر عليه ذهنيا".

يُذكر أن مارادونا، الذي بلغ الستين من عمره يوم الجمعة، هو المدير الفني حاليا لفريق جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني.