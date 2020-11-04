الخليج 365 يكشف.. سيناريوهات باتشيكو لتعويض غياب أوباما أمام الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أنهى نادي الزمالك استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي مساء الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك سيخوض المباراة منقوصًا من يوسف إبراهيم "أوباما" الذي سيغيب بسبب الإصابة، مما أدى إلى إجراء عدة تجارب خلال المران الأخير لتعويضه.

الخليج 365 علم أن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، ينوي الاعتماد على التونسي فرجاني ساسي في مركز صناعة اللعب "الرقم 10" خلال اللقاء.

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وسيجد ساسي مساندة في الثنائي المتواجد خلفه والمكون من طارق حامد محور الإرتكاز الدفاعي، وإلى جانبه إسلام جابر في المركز "رقم 8".

وأجرى باتشيكو تجربة أخرى خلال المران بتواجد محمود عبد الرازق شيكابالا في صناعة اللعب، ومن خلفه فرجاني ساسي وطارق حامد.

وسيتواجد الثنائي أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي على جانبي الملعب كجناحين، وهو ما استقر عليه باتشيكو خلال التجربتين.

ويعد الخيار الأول هو الأقرب للتنفيذ في مواجهة الرجاء، بتواجد إسلام جابر مع طارق حامد وأمامهما فرجاني ساسي، مع الاحتفاظ بشيكابالا على مقاعد البدلاء كخيار يمكن الاستعانة به حسب سير المواجهة.