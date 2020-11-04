رقم مميز جديد لسيرخيو راموس مع ريال مدريد

واصل سيرخيو راموس نجم فريق ريال مدريد الإسباني تحقيق الأرقام القياسية مع الفريق الملكي بعد أن نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك انترميلان الايطالي، باللقاء الذي جمع بينها مساء أمس الثلاثاء وانتهي بفوز الميرينجي بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات

بدوري أبطال أوروبا.

وسجل راموس الهدف رقم 100 له في مسيرته مع ريال مدريد بضربة رأس في الدقيقة 33 من عمر اللقاء بعد تمريرة عرضية متقنة من زميله سيرجيو راموس.

ورفع راموس عدد الأهداف التي سجلها برأسه مع

الميرينجي الي 55 هدفاً من بين 100 هف سجلها في 659 مباراة لعبها بقميص الفريق الملكي منذ انضمامه من اشبيلية عام 2005.

وسجل راموس 14 هجفاً مع الريال في دوري أبطال أوروبا، بجانب 72 هدفاً في الدوري الاسباني وسبعة أهداف في كأس ملك اسبانيا وهدفين في كأس السوبر الإسباني، ومثلهما في السوبر الاوروبي، وثلاثة أهداف في كأس العالم للأندية.