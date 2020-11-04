بايرن ميونيخ يكتسح سالزبورج بسداسية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي بسداسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا.

سجل سداسية بايرن ميونيخ الألماني كل من

ليفاندوفسكي بواقع هدفين 21، 88، ثم أضاف جيروم بواتينج وليروي سانيه ولوكاس فيرنانديز في الدقائق 79، 83، 90، وسجل راسموس كريستنسن لاعب سالزبورج هدفا في مرماه في الدقيقة 44، فيما سجل هدفي سالزبورج كل من ميرجيم بريشيا وماسايا اوكاغاو في الدقيقتين 4، 66.

بهذه النتيجة يتصدر بايرن ميونيخ ترتيب مجموعته في دوري ابطال اوروبا برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، فيما يتذيل ريد بول سالزبورج الترتيب بنقطة واحدة.