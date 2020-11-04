محمد صلاح يحقق رقماً قياسياً مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حقق المحترف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رقماً قياسياً جديداً بعد هدفه الذي سجله في أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. واكتسح ليفربول نظيره اتالانتا بخماسية نظيفة، حيث سجل محمد صلاح الهدف الثالث مع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة. وأصبح محمد صلاح الهدف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا بعدما عادل رقم الأسطورة ستيفين جيرارد لاعب الريدز السابق، برصيد 21 هدفاً. أبطال أوروبا بعدما عادل رقم الأسطورة ستيفين جيرارد لاعب الريدز السابق، برصيد 21 هدفاً. يذكر أن ليفربول يستضيف أتالانتا في الجولة الرابعة من دوري ابطال اوروبا يوم 25 من الشهر الجاري.

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