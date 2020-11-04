انتهت المباراة التي جمعت بين مانشيستر سيتي الانجليزي و اولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري ابطال اوروبا بفوز السيتي بثلاثة اهداف مقابل لاشئ.
احرز الاهداف للسيتيزن كل من فيران توريس في الدقيقة ١٢ بالشوط الأول.
وأضاف البرازيلي جابرييل خيسوس ثاني الأهداف للفريقالانجليزي في الدقيقة ٨١ ، قبل أن يضيف جواو كانسيلو ثالث الأهداف في الدقيقة ٩٠ من عمر اللقاء.
ويتصدر السيتي جدول المجموعة برصيد ٩ نقاط بينما توقف رصيد اولمبياكوس عند ثلاثة نقاط في المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يهزم أولمبياكوس بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.