دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يهزم أولمبياكوس بثلاثية

انتهت المباراة التي جمعت بين مانشيستر سيتي الانجليزي و اولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري ابطال اوروبا بفوز السيتي بثلاثة اهداف مقابل لا

شئ.

احرز الاهداف للسيتيزن كل من فيران توريس في الدقيقة ١٢ بالشوط الأول.

وأضاف البرازيلي جابرييل خيسوس ثاني الأهداف للفريق

الانجليزي في الدقيقة ٨١ ، قبل أن يضيف جواو كانسيلو ثالث الأهداف في الدقيقة ٩٠ من عمر اللقاء.

ويتصدر السيتي جدول المجموعة برصيد ٩ نقاط بينما توقف رصيد اولمبياكوس عند ثلاثة نقاط في المركز الثالث.