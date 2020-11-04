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أياكس الهولندي يهزم ميتيلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا

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حقق نادي أياكس الهولندي فوزا صعبا خارج ملعبه أمام ميتيلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية أياكس كل من أنتوني ودوشان تاديتش في

الدقيقتين 1، 13، فيما قلص النتيجة أندريس درير لاعب ميتلاند في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحل نادي اياكس الهولندي وصافة مجموعته بدوري ابطال اوروبا

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برصيد 4 نقاط متساويا مع اتالانتا الايطالي الذي يحل ثالثا بالترتيب بنفس النقاط، فيما يتذيل ميتيلاند الترتيب بدون أي نقاط.

وبنفس الجولة اكتسح نادي نظيره اتالانتا بخماسية على ملعب الأخير.

ويستضيف أياكس نظيره ميتيلاند يوم 25 من الشهر الجاري على أن يلتقي ليفربول بأتلانتا في اليوم ذاته.

 

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