حقق نادي أياكس الهولندي فوزا صعبا خارج ملعبه أمام ميتيلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
سجل ثنائية أياكس كل من أنتوني ودوشان تاديتش فيالدقيقتين 1، 13، فيما قلص النتيجة أندريس درير لاعب ميتلاند في الدقيقة 18 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يحل نادي اياكس الهولندي وصافة مجموعته بدوري ابطال اوروبا
وبنفس الجولة اكتسح نادي ليفربول نظيره اتالانتا بخماسية على ملعب الأخير.
ويستضيف أياكس نظيره ميتيلاند يوم 25 من الشهر الجاري على أن يلتقي ليفربول بأتلانتا في اليوم ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر أياكس الهولندي يهزم ميتيلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.