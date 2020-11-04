بورتو يضرب مارسيليا بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي بورتو البرتغالي فوزاً كبيراً على نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

افتتح موسى ماريجا التسجيل في الدقيقة الرابعة لبورتو، ثم سجل سيرجيو أوليفيرا هدفين في الدقيقتين 28، 69 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل بورتو البرتغالي

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المركز الثاني بترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، فيما يحل أولمبيك مارسيليا خلفه في الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويلتقي الفريقين مجددا في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات يوم 25 من الشهر الجاري.