بورتو يضرب مارسيليا بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي بورتو البرتغالي فوزاً كبيراً على نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
افتتح موسى ماريجا التسجيل في الدقيقة الرابعة لبورتو، ثم سجل سيرجيو أوليفيرا هدفين في الدقيقتين 28، 69 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يحتل بورتو البرتغالي
ويلتقي الفريقين مجددا في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات يوم 25 من الشهر الجاري.
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