ريال مدريد يضرب إنترميلان بثلاثية في مبارة نارية بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً هاماً على ضيفه إنترميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول

حاول انترميلان السيطرة علي الكرة بقدر الإمكان في معظم فترات الشوط الأول ونجح في أن يكون الفريق الأكثر استحواذا معظم فترات هذا الشوط الا أنه دفع ثمن الهفوات الدفاعية غالياً.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل هدف

التقدم للريال بالدقيقة 25، مستفيداً من خطأ للمغربي اشرف حكيمي لينفرد بالمرمي ويودع الكرة بالشباك,

وفي الدقيقة 33 عزز سيرجيو راموس تقدم الريال بتسجيل الهدف الثاني ، قبل أن يعود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ويقلص الفارق مسجلاً أول اهداف النيراتزوري لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

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الشوط الثاني

بدأ الفريق الايطالي الشوط الثاني للمباراة

بضغط هجومي بحثاً عن تعديل النتيجة، ونجح في تهديد دفاعات ريال مدريد بأكثر من فرصة خطيرة بفضل تألق الثنائي لاوتارو مارتينيز والكرواتي ايفان بيرسيتش الذي أهدر فرصه محققة للتسجيل في بدياات هذا الشوط.

وفي الدقيقة 68 نجح ايفان بيرسيتش في تسجيل هدف التعادل لانتر ميلان.

بعد الهدف تحرك ريال مدريد هجومياً بحثاً عن خطف نقاط المباراة الثلاثة وهو ماتحقق في الدقيقة 80 عن طريق رودريجو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد الي اربعة نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما توقف رصيد انترميلان عند نقطتين في المركز الأخير.