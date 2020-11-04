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ليفربول يكتسح أتالانتا بخماسية في دوري أبطال أوروبا

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اكتسح نادي الإنجليزي نظيره أتالانتا الإيطالي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل البرتغالي دييجو جوتا ثلاثة أهداف "هاتريك"

في الدقائق 16، 32، 55، ثم أضاف محمد صلاح وساديو ماني هدفين آخريين في الدقيقتين 47، 49.

بهذه النتيجة يتصدر ليفربول ترتيب مجموعته

بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الأن، فيما يحتل اتالانتا المركز الثالث بالترتيب برصيد 4 نقاط.

يذكر أن ليفربول يستضيف أتالانتا يوم 25 من الشهر الجاري في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

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