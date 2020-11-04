بنزيما يستعيد التقدم لريال مدريد ويسجل الهدف الثالث في شباك إنترميلان

استعاد فريق ريال مدريد الإسباني تقدمه أمام ضيفه إنترميلان الإيطالي، ونجح في إضافة ثالث أهدافه في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ونجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثالث للفريق الملكي الإسباني في شباك النيراتزوري في الدقيقة 80 من عمر المباراة لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الإسباني في شباك النيراتزوري في الدقيقة 80 من عمر المباراة لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وكان الريال قد أنهي شوط اللقاء الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف.

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