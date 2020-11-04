دوري أبطال أوروبا.. بيرسيتش يتعادل لإنترميلان إمام ريال مدريد

نجح فريق انترميلان الايطالي في تسجيل هدف التعادل في شباك مضيفه ريال مدريد الإسباني لتصبح النتيجة 2-2 في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا. المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا. ونجح الكرواتي المخضرم ايفان بيرسيتش في تسجيل ثاني أهداف النيراتزوري في الدقيقة 68 من عمر المباراة. وكان ريال مدريد قد أنهي شوط اللقاء الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف.

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