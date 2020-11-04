ملخص مباراة ليفربول وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا “نتيجة صادمة في بيرجامو وهاتريك لجوتا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة ليفربول وأتلانتا”، ضمن مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، والمنتهية بنتيجة صادمة في بيرجامو، قوامها خمسة أهداف دون رد، من بينهم ثلاثية (هاتريك) للاعب الدولي البرتغالي ديوجو جوتا.

ديوجو جوتا، القادم من ولفرهامبتون في الميركاتو الصيفي الماضي بحوالي 43 مليون جنيه إسترليني، شارك كأساسي في تشكيلة ليفربول بدلاً من البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي جلس على دكة البدلاء، واستطاع تسجيل ثنائية رائعة خلال الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثالث له والخامس لفريقه مطلع الشوط الثاني من صناعة ساديو ماني.

وكان محمد صلاح قد سجل الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني بعد هجمة مرتدة من قبل خط الوسط، بدأت بتشتيت للاعب كورتيس جونز لكرة عرضية من ركنية لأتلانتا، وانتهت بتصويبة مقوسة لصلاح بعد انطلاقة سريعة جدًا استغرقت 8 أو 9 ثواني فقط.

وصنع محمد صلاح الهدف الرابع لليفربول، والذي سجله ساديو ماني بتسديدة يسارية ساقطة من فوق رأس الحارس، وبعدها بدقيقتين فقط سجل جوتا الهدف الخامس.

ونقلت مباراة “ليفربول وأتلانتا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما نقلت على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية، بالإضافة إلى قناة زيجو سبورت الهولندية.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب جيويس بمدينة بيرجامو الإيطالية.

يدخل صاحب الأرض “أتلانتا” المباراة بسجل جيد امام الأندية الإنجليزية حيث فاز في مباراتين وخسر واحدة وتعادل في واحدة، وسيسعى اليوم إلى تحقيق الفوز على “ليفربول” لخطف صدارة المجموعة.

ويشتهر فريق “أتلانتا” تحت قيادة مدربه المخضرم “جيان بييرو جاسبريني” بغزارته التهديفية، وبالأخص الموسم المنصرف حيث شهدت سبع من تسع مباريات لفريق بيرجامو في دوري أبطال أوروبا متوسط أهداف 2.5 في المباراة الواحدة، أمام هذا الموسم فقد سجل 6 أهداف خلال المباراتين السابقتين في البطولة بمعدل أهداف 3.00 في المباراة الواحدة.

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على الجانب الآخر، يعاني فريق ليفربول من غيابات مؤثرة في خط دفاعه، وبكل تأكيد سيعاني امام قوة أتلانتا الهجومية اليوم، خاصة وان شباكه تلقت أهداف بمعدل 1.83 ​​خلال آخر ست مباريات في جميع المسابقات.

ويمتلك ليفربول رقم سلبي قبل مواجهة اليوم، حيث خسر في اخر ثلاث زيارات متتالية للأندية الإيطالية في المسابقات الأوروبية.

وبعيدًا عن الأرقام والاحصائيات، سيتطلع ليفربول إلى خطف الثلاث نقاط التي ستقربه بشدة من حسم التأهل إلى الدور الموالي.

ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحتل أتلانتا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي أياكس في المركز الثالث بنقطة واحدة في رصيده، بينما يتذيل المجموعة ميتييلاند دون رصيد.

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ليفربول 5-0 أتلانتا

???? ملعب جيويس (بيرجامو – إيطاليا)

???? دوري أبطال أوروبا (الجولة 3 – المجموعة 4)

انتهت

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ليفربول وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا

???? أصحبكم في هذه التغطية على مدار الـ 90 دقيقة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

???? كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة أول بأول ليصلك كل جديد خلال سير اللعب ( ريفريش ).

). ???? تشكيلة أتلانتا اليوم من المدرب جيان بيرو جاسبريني : سبورتيلو – بالومينو – دجيمسيتي – تولوي – موخيكا – فريولير – باساليتش – هاتيبور – آليخاندرو جوميز – دوفان زاباتا – لويس موريل.

: سبورتيلو – بالومينو – دجيمسيتي – تولوي – موخيكا – فريولير – باساليتش – هاتيبور – آليخاندرو جوميز – دوفان زاباتا – لويس موريل. ???? تشكيلة ليفربول اليوم من المدرب يورجن كلوب : آليسون بيكر – ألكسندر آرنولد – جو جوميز – ريس ويليامز – أندرو روبرتسون – جورجينيو فينالدوم – كورتيس جونز – جوردان هندرسون – محمد صلاح – ساديو ماني – ديوجو جوتا.

: آليسون بيكر – ألكسندر آرنولد – جو جوميز – ريس ويليامز – أندرو روبرتسون – جورجينيو فينالدوم – كورتيس جونز – جوردان هندرسون – محمد صلاح – ساديو ماني – ديوجو جوتا. ???? ليفربول يلعب اليوم بطريقته الاعتيادية 4-3-3، أما أتلانتا فيلعب بطريقة 3-4-1-2.

????‍♂️ ???????? يُدير هذا اللقاء الحكم الدولي الروماني “أوفيديو آلين هاتيجان” الذي أدار مباراة في افتتاح دور المجموعات هذا الموسم بين دينامو كييف ويوفنتوس في أوكرانيا، انتهت بفوز اليوفي 2-0، بالاضافة لمباراة أخرى في الجولة الثانية بين أتلتيكو مدريد وريد بول سالزبورج، انتهت بفوز الأتلتي 2/3 في مدريد.

الذي أدار مباراة في افتتاح دور المجموعات هذا الموسم بين دينامو كييف ويوفنتوس في أوكرانيا، انتهت بفوز اليوفي 2-0، بالاضافة لمباراة أخرى في الجولة الثانية بين أتلتيكو مدريد وريد بول سالزبورج، انتهت بفوز الأتلتي 2/3 في مدريد. ????‍♂️ ???????? يُعد الحكم صاحب الـ 40 عامًا من أهم حكام القارة العجوز منذ العام الماضي، حيث أختير لتحكيم العديد من المباريات الهامة، مثل مباراتي مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية 2019 أمام السد القطوي والهلال السعودي، كما أدار مباراة فالنسيا وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي شهدت فوز أتلانتا الإيطالي 3/4 يوم 10 مارس 2020، قبل أيام من تجميد النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

????‍♂️ ???????? كما أدار الحكم الروماني أوفيديو ألين هاتيجان مباراة قمة دوري الأمم الأوروبية بين فرنسا وكرواتيا مطلع سبتمبر الماضي، ولديه عدد كبير من المباريات في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الماضي (الجولات 13 و14 و18).

الشوط الأول

1″ صافرة بداية المباراة..

5″ بداية قوية من قبل ليفربول بالسيطرة والاستحواذ على الكرة..

6″ محمد صلاح يفشل في التحكم بالكرة بالقرب من منطقة جزاء أتلانتا، وأحد المدافعين ينجح في قطع الكرة ليبعدها ركنية.

12″ ???? بووووووووووووووووم…تصويبة قوية من ساديو ماني على حدود منطقة جزاء أتلانتا، وحارس المرمى يُبعدها بأطراف أصابعه إلى ركنية.

15″ ???? أوووووووووووووووه..لويس موريل كاد أن يفعلها ويُباغت ليفربول بهدف جميل، بعدما تسلم تمريرة قاتلة لخط دفاع الريدز، لكن تسديدته من داخل منطقة الستة ياردات كانت ضعيفة بعض الشيء، ليمسك بها أليسون بيكر بكل سهولة.

16″ ⚽️ جوووووووووووووووول ..ديوجو جوتا يسجل الهدف الأول لليفربول بعد إنفراده بحارس مرمى أتلانتا..

..ديوجو جوتا يسجل الهدف الأول لليفربول بعد إنفراده بحارس مرمى أتلانتا.. 16″ ???? ألكسندر آرنولد كان هو صاحب تمريرة الهدف..وضعها بينية أرضية جميلة على الجهة اليمنى لليفربول نحو المنطلق دون كرة “ديوجو جوتا” والذي أفلت بسرعته العالية من المدافع رقم 6 “بالومينو” لينفرد بالحارس ويرفع الكرة من فوق رأسه بشكل جميل (لوب).

21″ ???? بطاقة صفراء ضد لاعب وسط ليفربول جورجينو فينالدوم

21″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط ليفربول “كورتيس جونز”

34″ ⚽️ جوووووووووووووووووووول ….ديوجو جوتا يسجل الهدف الثاني ليفربول، هدف راااااااااااااااائع!!

….ديوجو جوتا يسجل الهدف الثاني ليفربول، هدف راااااااااااااااائع!! 34″ ???? كرة طولية من جو جوميز من بعد وسط الملعب بقليل، تذهب داخل منطقة جزاء إلى ديوجو جوتا الذي تسلم بالقدم اليمنى تحت ضغط المدافع، ليراوغ ويسدد بالقدم اليمنى كرة قوية جدًا في الزاوية الضيقة لحارس المرمى! عالمي..

35″ ???? هذا هو الهدف الثالث للاعب البرتغالي جوتا في مباراتين بدوري أبطال أوروبا.. كان قرار مميز من يورجن كلوب بإبعاد روبرتو فيرمينو الذي لا يُسجل بصفة مستمرة ولا يلعب بنفس المستوى منذ النصف الثاني للموسم الماضي.

36″ ???? ???? أوووووووووووووووووووووووه…ساديو ماني يمر من بعد وسط الملعب ويتوغل في العمق الدفاعي لأتلانتا، ثم يراوغ ويسدد بالقدم اليمنى مقوسة على يسار حارس المرمى سبورتيلو الذي قفز برشاقة وأبعدها بأطراف أصابعه إلى ركنية..

39″ ساديو ماني يمرر كرة جميلة داخل منطقة الجزاء نحو محمد صلاح، لكن الدفاع له بالمرصاد من جديد..

40″ مدافعو أتلانتا يعرفون كيف يتحرك محمد صلاح وما يريد فعله بالضبط، وتركيزهم المبالغ على صلاح وماني تسبب في نجاح جوتا اليوم..

40″ ليفربول يحتفظ بالكرة ويقوم بتدويرها بشكل مثالي في وسط الملعب..

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية النجم البرتغالي جوتا..

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

47″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول …محمد صلاح من هجمة مرتدة سريعة جدًا ينجح في تسجيل ثاني أهدافه في دوري أبطال أوروبا..هرب باليمنى وراوغ وسدد باليسرى..

50″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول …ساديو ماني يسجل الهدف الرابع لليفربول بعد تمريرة نموذجية في العمق الدفاعي من محمد صلاح، وضعها “لوب” من فوق الحارس بالقدم اليسرى.. روعة!!

…ساديو ماني يسجل الهدف الرابع لليفربول بعد تمريرة نموذجية في العمق الدفاعي من محمد صلاح، وضعها “لوب” من فوق الحارس بالقدم اليسرى.. روعة!! 51″ ماتت المباراة؟

53″ اندفاع غير محسوب من لاعبي أتلانتا نحو الهجوم.. مجازفة كبيرة، ليفربول أفضل في المرتدات!

54″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول …جوتا يسجل الهدف الثالث لنفسه “هاتريك” والهدف الخامس لليفربول!

53″ ???? أول تغيير في المباراة من نصيب فريق أتلانتا بنزول “بيسينا” بدلاً من لويس موريل.

55″ في تسع دقائق تلقت شباك أتلانتا 3 أهداف !! ماذا يحدث للفريق الأزرق الذي صعق العالم بمستواه خلال الموسم الماضي؟

63″ ???? تغيير ثان في تشكيلة أتلانتا بنزول مالينوفسكي بدلاً من باساليتش.

65″ ???? ثلاث تغييرات دفعة واحدة في ليفربول .. نزول “فيرمينو وجيمس ميلنر ونابي كيتا” بدلاً من ديوجو جوتا وجوردان هندرسون وأندرو روبيرتسون.

67″ ???? أوووووووووووووووه..أخطر فرصة في المباراة لصالح أتلانتا، تصويبة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء للاعب الكولومبي “دوفان زاباتا” بالقدم اليمنى، ترتطم في القائم والعارضة من الداخل على يسار الحارس أليسون بيكر، قبل أن ترتد بشكل غريب من جوار القائم الأيمن وتخرج.. فرصة غريبة وعجيبة!

74″ ???? يورجن كلوب يتلقى بطاقة صفراء بسبب الاحتجاج على الحكم، حيث طالبه بالحصول على ركلة جزاء بعد الدفعة التي تعرض لها كورتيس جونز داخل المنطقة من مدافع أتلانتا.

81″ ???? ثلاث تغييرات في صفوف أتلانتا “لاميرس وروجيري وديباولي” يشاركون بدلاً من آليخاندرو جوميز وموخيكا وهاتيبور.

82″ ???? تغييران في صفوف ليفربول بنزول “ناثينال ويليامز وتسيميكاس” بدلاً من ألكسندر آرنولد وجورجينو فينالدوم.

93″ هدف ملغي للاعب دوفان زاباتا في الوقت المحتسب بدل من ضائع.

94″ صافرة نهاية المباراة بفوز كاسح لليفربول بخمسة أهدال دون رد علي ملعب اتلانتا.

ليفربول يتصدر بالعلامة الكاملة 9 نقاط من الـ 3 جولات الأولى في دوري أبطال أوروبا، وفي رصيده 8 أهداف.

ليفربول أقوى دفاع في دوري أبطال أوروبا حتى الآن دون تلقي أي هدف في ثلاث مباريات، رغم غياب فان دايك وماتيب بداعي الإصابة في الثلاث مباريات.

محمد صلاح يعادل أهداف نجم ليفربول الأول في دوري أبطال أوروبا في الفترة من 1998 حتى 2014 “ستيفن جيرارد”، برفع رصيده لـ 21 هدفًا بقميص الريدز.

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