ملخص مباراة ريال مدريد والانتر في دوري أبطال أوروبا “تغييرات زيدان تُجدي نفعًا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “ريال مدريد والانتر”، ضمن مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، ضمن المجموعة الثانية.

قادت تغييرات المدرب “زين الدين زيدان” فريقه ريال مدريد إلى تحقيق فوزًا هامًا على ضيفه “الانتر” بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو“.

وبدأت المباراة بهجمة هنا وأخرى هناك، حتى نجح “كريم بنزيمة” في الاستفادة من خطأ اشرف حيكمي ليسجل هدف التقدم لفريق “ريال مدريد” عند الدقيقة (25)، وبعدها بدقائق قليلة وبالتحديد في الدقيقة (33)، سجل “سيرجيو راموس” الهدف الثاني برأسية محكمة.

وأعاد المهاجم الدولي الأرجنتيني “لاوتارو مارتينيز” فريقه الانتر إلى المباراة بعدما قلص النتيجة بهدفًا رائع سجله في الدقيقة (35)، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني هدأت المباراة قليلاً قبل ان تشتعل من جديد بعدما سجل الكرواتي “إيفان بيريسيتش” هدف التعديل عند الدقيقة (68)، ولكن لم يتأخر ريال مدريد كثيرًا حتى وضعه البديلان البرازيليان “رودريجو جوس وفينيسيوس جونيور” في المقدمة من جديد حيث سجل الأول الهدف الثالث بتمريرة من الثاني.

وكان زيدان قد أشرك رودريجو وفينيسيوس في المباراة عند الدقيقة (64) على حساب كل من “ماركو أسينسيو وإيدين هازارد”.

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وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة الرابعة في مركز الوصافة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ، بينما تذيل الإنتر المجموعة بعدما تجمد رصيده عند نقطتين، وبفارق نقطتين ايضًا عن الثالث شاختار دونيتسك.

ونُقلت مباراة “ريال مدريد والانتر” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما نُقلت على قناة بي تي سبورت إيسبن، بالإضافة إلى قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية، وانطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

والتالي ملخص مباراة ريال مدريد والانتر

ريال مدريد 3-2 الانتر

???? ملعب ألفريدو دي ستيفانو (مدريد – إسبانيا)

???? دوري أبطال أوروبا (الجولة 3 – المجموعة 2)

انتهت

أهلاً بكم في ملخص احداث مباراة “ريال مدريد والانتر” ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

⚪تشكيلة ريال مدريد | تيبو كورتوا – فيرلاند ميندي – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – لوكاس فاسكيز – فيدي فالفيردي – كارلوس كاسيميرو – توني كروس – إيدين هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو.

????دكة بدلاء ريال مدريد | إيسكو – ألتوبي – ماريانو دياز – لوكا يوفيتش – آندري لونين – مارسيلو – لوكا مودريتش – فينسيوس جونيور – سيرخيو سانتوس – رودريجو جوس.

????تشكيلة الانتر | سمير هاندانوفيتش – دا أمبروزو – دي فريج – باستوني – آشلي يونج- أرتورو فيدال – بروزوفيتش – باريلا – أشرف حكيمي – لاوتارو مارتينيز – إيفان بيريسيتش.

????دكة بدلاء الانتر | ماتيو دارميان – فيليب ستانكوفيتش – كريستيان إريكسن – جاجليارديني – ألكسندر كولاروف – ناينجولان – باديلي – بينامونتي – رانوكيا – أليكسيس سانشيز – سكرينيار.

“0 بداية المباراة..

“3 اوووووووه – أسينسيو يهدد مرمى الإنتر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حريرية من هازارد ولكن هاندانوفيتش يتصدى لها ببراعة لتخرج إلى الركنية.

“5 ضغط رهيب من ريال مدريد على دفاعات الإنتر في هذه اللحظات..

“6 فالفيردي يسدد كرة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء علت مرمى سمير بقليل.

“9 اوووووووه – الإنتر يرد بسرعة على هجمات ريال مدريد.. أشرف حكيمي ينطلق بسرعة كبيرة من الجهة اليمنى ويمرر كرة إلى بيريسيتش الذي روض الكرة بهدوء وراوغ فاسكيز وأرسل عرضية ضربها بروزوفيتش برأسه لترتطم بالعارضية وتخرج إلى ضربة مرمى.

“10 تصرف إيفان بيريسيتش في الهجمة الاخيرة كان سيء للغاية! لم يستغل الفرصة السانحة للتسديد، وحتى العرضية كانت أعلى من اللازم.

“13 أرتورو فيدال يطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ذهبت في الشباك الخارجية لمرمى كورتوا.

“15 مر الربع الأول من الشوط، وما زال التعادل السلبي يسيطر في ظل اداء ممتع من الفريقين حتى هذه اللحظات.

“18 اللعب يتوقف بعد ارتطام فيرلاند ميندي بزميله كورتوا في كرة مشتركة.

“19 ميندي يعود سليم معافى كما الحال لزميله كورتوا، واللعب يستأنف الآن..

“22 اوووووووه يا فالفيردي ماذا أضعت على الريال! – فاسكيز يمرر كرة بينية ساقطة داخل منطقة الجزاء إلى بنزيمة الذي مهد الكرة برأسه على طبق من ذهب إلى فيدي ليسددها في الأرض بغرابة لتعلو المرمى.

“25⚽جووووووووووووووووووووول – كريم بنزيمة يسجل الهدف الأول لريال مدريد.. هدف ماركة مسجلة باسم الفرنسي!



“25 قصة الهدف | ابن اكاديمية ريال مدريد “أشرف حكيمي” يرتكب خطأ فادح بعدما حاول تمرير الكرة إلى زميله الحارس هاندانوفيتش قرأها بنزيمة وسبق السلوفيني ليخطف الكرة ويودعها في الشباك.

“26 تعد هذه الطريقة التي سجل بها بنزيمة ليست الأولى من نوعها فقد سجل العديد من الأهداف بهذه الطريقة الماكرة.

“31 إيدين هازارد يتوغل في دفاعات الإنتر ويحاول تمريرة الكرة إلى بنزيمة ولكن هاندانوفيتش يبعدها إلى الركنية.

“33⚽جووووووووووووووووووووول – القائد سيرجيو راموس يضيف الهدف الثاني لريال مدريد برأسية محكمة.

“33 قصة الهدف | توني كروس تولى تنفيذ الضربة الركنية من جهة اليسار وأرسلها عالية داخل المنطقة ليرتقي لها راموس بكل أريحية ويضربها بالرأس في أقصى الزاوية ليعجز سمير عن فعل اي شيء معها.



“35⚽جووووووووووووووووووووول – لاوتارو مارتينيز يقلص الفارق للإنتر بهدف رائع!

“35 قصة الهدف | باريلا يمرر كرة بالكعب في قلب دفاع ريال مدريد تصل إلى لاوتارو الذي لم يتردد في تسديد كرة مباشرة وسريعة في شباك كورتوا.

“36 رد الإنتر جاء سريعًا وفي توقيت مثالي قبل ان تذهب المباراة إلى منحنى صعب.

“39 ضربة حرة مباشرة لريال مدريد من مكان جيد بعد اعاقة واضحة من فيدال على كاسيميرو.

“40 كالعادة كروس يرسلها عالية داخل المنطقة ولكن الحكم يحتسب خطأ عكسي على بنزيمة الذي أعاق دا أمروزيو وهو في طريقه للكرة.

“43???? بطاقة صفراء على أرتورو فيدال بعد تدخل خشن على فاسكيز.

“45 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على الإنتر بهدفين مقابل هدف واحد.

“45 بداية الشوط الثاني

“46 لا وجود لتغييرات في تشكيلة الفريقين.

“47???? بطاقة صفراء على فيرلاند ميندي بعد دهس واضح على قدم أشرف حكيمي، وضربة حرة قريبة مباشرة من مكان جيد للإنتر.

“48 الضربة الحرة تلعب عالية داخل منطقة الجزاء، ولكن بعد عدة كرات حائرة من لاعبي الإنتر تمكن دفاع الريال من إبعادها.

“50???? بطاقة صفراء على مارسيلو بروزوفيتش بعد تدخل خشن على إيدين هازارد.

“51 تدخل بروزوفيتش على هازارد أقلق جماهير ريال مدريد بما فيهم زيدان خاصة وان النجم البلجيكي عائد من اصابة طويلة.

“55 فينيسيوس جونيور يقوم بعمليات الاحماء الآن تمهيدًا لدخوله في الدقائق القادمة.

“59 لا وجود لهجمات خطيرة على كلا المرميين في اللحظات القليلة الماضية.

“61???? بطاقة صفراء على فالفيردي بعد اعاقة على باريلا.

“64???????? تبديلان دفعة واحدة لريال مدريد بدخول البرازيليين فينيسيوس جونيور وردريجو جوس وخروج إيدين هازارد وماركو أسينسيو.

“65 لوكاس فاسكيز كان قريب للغاية من تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد ولكن تسديدته من على حدود منطقة الجزاء جاورت المرمى بقليل.

“68⚽جووووووووووووووووووووول – إيفان بيريسيتش يسجل هدف التعادل للإنتر.

“68 قصة الهدف | لاوتارو مارتينيز يمرر كرة بالرأس إلى بيريسيتش الذي روض الكرة وسددها بطريقة غريبة في شباك كورتوا.



“71???? بطاقة صفراء على باريلا بعد اعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة.

“74 اوووووووووووه لاوتارو مارتينيز كان قريب للغاية من تسجيل هدف التقدم ولكن تسديدته علت مرمى كورتوا بقليل.

“75 الهجمات تتوالى على ريال مدريد.. وهذه المرة عن طريق بيريسيتش الذي سددد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن.

“77????????تبديلان دفعة واحد للإنتر بخروج باريلا ودخول جاليرديني، وخروج بيريسيتش ودخول سانشيز.

“80 ⚽جووووووووووووووووووووول – رودريجو يسجل هدف التقدم لريال مدريد من جديد بعد تمريرة من فينيسيوس.. هدف برازيلي خالص. النتيجة أصبحت (3-2) لصالح الريال الآن.

“80 قصة الهدف | البديل فينيسيوس جونيور يرسل عرضية أرضية من الجهة اليسرى تصل إلى البديل الآخر رودريجو الذي روضها وسدد كرة سكنت شباك هاندانوفيتش الذي اكتفى بمشاهدتها.



“84 مخالفة واضحة على كاسيميرو بعد اعاقته للاوتارو.. ضربة حرة مباشرة للإنتر من مكان جيد.

“84???? بطاقة صفراء على كاسيميرو.

“85 سانشيز يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها ولكن ترتد من حائط الصد.

“87????التبديل الثالث للإنتر بخروج أرتورو فيدال ودخول رادجا ناينجولان.

“90 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+1????بطاقة صفراء على كورتوا بعد إضاعة الوقت.

“90+2 بنزيمة كاد يسجل الهدف الرابع بتسديدة خادعة من داخل منطقة الست ياردات ولكن هاندانوفيتش يتصدى لها بردة فعل رائع.

“90+3 صافرة نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على الإنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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