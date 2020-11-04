ريال مدريد يذبح أفاعي الإنتر هربًا من ذيل المجموعة الثانية بدوري الأبطال

ذبح ريال مدريد الاسباني نظيره الإنتر الايطالي عقب تغلبه عليه 3-2 على ملعب “الفريدو دي ستيفانو”، فى قمة مباريات اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، لينعش النادي الملكي آماله في التأهل لأدوار خروج المهزوم فى دوري أبطال أوروبا.

وفي المجموعة ذاتها، ألحق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني هزيمة تاريخية بمضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 6-صفر بينها ثلاثية لمهاجمه الفرنسي الاسان بليا.

نُقلت مباراة “ريال مدريد والانتر” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما نُقلت على قناة بي تي سبورت إيسبن، بالإضافة إلى قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد ريال مدريد، الفائز بكأس أوروبا 13 مرة وهو رقم قياسي، أربع نقاط متساويا مع شاختار دونيتسك وبفارق نقطة واحدة خلف بروسيا مونشنجلادباخ المتصدر فيما يتقدم بنقطتين على إنتر متذيل الترتيب.

ومنح كريم بنزيمة وسيرجيو راموس التقدم 2-صفر لريال مدريد في أول 33 دقيقة قبل أن يعادل إنتر النتيجة عبر لاوتارو مارتينيز وإيفان بريشيتش باستاد ألفريدو دي ستيفانو ملعب التدريب الخاص بالنادي الإسباني وملعب فريق الرديف.

وأضاع إنتر بعد ذلك سلسلة من الفرص الخطيرة قبل أن يشن ثنائي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 80، وأطلق الأخير تسديدة لا تصد في الزاوية العليا للمرمى.

وهذا هو أول فوز للريال في نسخة هذا الموسم من البطولة حيث خسر مباراته الأولى أمام شاختار دونيتسك 2 / 3 وتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 2-2.

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فيما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى لإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث تعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 2/2 ثم شاختار سلبيا.

وجاء الهدف الأول بعد خطأ من لاعب الملكي السابق المغربي أشرف حكيمي الذي أعاد الكرة إلى الخلف، خطفها بنزيمة وتقدم بها وتخطى الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش الذي خرج لمقابلته وسددها في المرمى الخالي (25).

الهدف رقم 100 لراموس

وسجل القائد راموس الهدف الثاني بالتخصص بعد ركنية من الألماني طوني كروس، ارتقى لها الأول وسددها برأسه في الزاوية العكسية (33).

وهو الهدف المئوي لراموس مع “لوس بلانكوس” في كافة المسابقات منها 55 هدفا بالرأس.

وقلص إنتر النتيجة إلى 1-2 بعد تمريرة بالكعب من نيكولو باريلا لمارتينيز الذي استقبلها بتسديدة قوية بيسراه في مرمى البلجيكي تيبو كورتوا (35).

وأدرك إنتر التعادل بعد كرة متبادلة داخل منطقة الجزاء بين مارتينيز وبيريتشيتش أنهاها الأخير بتسديدة في شباك كورتوا (68) رغم مضايقة لوكاس فاسكيز.

وانقذ البديل رودريجو فريقه من تعادل كاد يطيح بأحلامهم من بلوغ الأدوار الإقصائية بتسجيل الهدف الثالث مستثمرا تمريرة مواطنه فينيسيوس جونيور بديل هازار بتسديدة بينماه في سقف المرمى (80).

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