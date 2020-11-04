يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة ريال مدريد والانتر في دوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات اليوم، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، ضمن المجموعة الثانية.

ذبح ريال مدريد الاسباني نظيره الإنتر الايطالي عقب تغلبه عليه 3-2 على ملعب “الفريدو دي ستيفانو”، لينعش النادي الملكي آماله في التأهل لأدوار خروج المهزوم فى دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد ريال مدريد، الفائز بكأس أوروبا 13 مرة وهو رقم قياسي، أربع نقاط متساويا مع شاختار دونيتسك وبفارق نقطة واحدة خلف بروسيا مونشنجلادباخ المتصدر فيما يتقدم بنقطتين على إنتر متذيل الترتيب.

ومنح كريم بنزيمة وسيرجيو راموس التقدم 2-صفر لريال مدريد في أول 33 دقيقة قبل أن يعادل إنتر النتيجة عبر لاوتارو مارتينيز وإيفان بريشيتش باستاد ألفريدو دي ستيفانو ملعب التدريب الخاص بالنادي الإسباني وملعب فريق الرديف.

وأضاع إنتر بعد ذلك سلسلة من الفرص الخطيرة قبل أن يشن ثنائي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 80، وأطلق الأخير تسديدة لا تصد في الزاوية العليا للمرمى.

وهذا هو أول فوز للريال في نسخة هذا الموسم من البطولة حيث خسر مباراته الأولى أمام شاختار دونيتسك 2 / 3 وتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 2-2.

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فيما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى لإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث تعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 2/2 ثم شاختار سلبيا.

إليكم فيديو أهداف مباراة ريال مدريد والانتر في دوري أبطال أوروبا

هدف تقدم ريال مدريد بنزيمة

هدف ريال مدريد الثاني “راموس”

هدف الانتر الاول “لاوتارو” 1-2

هدف الانتر الثاني

هدف ريال مدريد الثالث “رودريجو”

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