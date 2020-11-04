يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة ليفربول وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات اليوم، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، ضمن المجموعة الرابعة.

نُقلت مباراة “ليفربول وأتلانتا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية، بالإضافة إلى قناة زيجو سبورت الهولندية.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب جيويس بمدينة بيرجامو الإيطالية.

واصل ليفربول بطل إنجلترا انطلاقته القوية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وحقق الانتصار الثالث على التوالي حيث تغلب على مضيفه أتلانتا الإيطالي بخماسية نظيفة.

ويدين ليفربول بفضل كبير في الانتصار الكبير لمهاجمه البرتغالي دييجو جوتا الذي سجل ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 16 و33 و55 بينما كان الهدفان الآخران من نصيب النجم المصري محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني، وسجلاهما في الدقيقتين 47 و49.

ورفع ليفربول بذلك رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد أتلانتا عند أربع نقاط.

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وعادل محمد صلاح بذلك رقم ستيفن جيرارد الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال، حيث رفع رصيده في البطولة بقميص الفريق إلى 21 هدفا.

إليكم فيديو أهداف مباراة ليفربول وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا

هدف ليفربول الاول “جوتا”

هدف ليفربول الثاني “جوتا”

هدف ليفربول الثالث “محمد صلاح”

هدف ليفربول الرابع “ماني”

هدف ليفربول الخامس “جوتا”

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