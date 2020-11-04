قتل محمد صلاح مباراة ليفربول وأتلانتا في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، عندما سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الثانية من صافرة بداية الشوط الثاني.

وجاء هدف محمد صلاح بعد انطلاقة سريعة من 8 ثواني، بدأت بالقرب من منطقة جزاء ليفربول بعد حصوله على تمريرة من كورتيس جونز مشتتة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ركنية لفريق أتلانتا.

وسبق صلاح مدافعين اثنين خلال 8 ثواني فقط، وداخل المنطقة راوغ المدافع الذي لحق به بالقدم اليمنى ثم صوب بالقدم اليسرى كرة مقوسة جميلة على أقصى يمين حارس المرمى سبورتيلو.

وبعد أقل من 3 دقائق، صنع محمد صلاح الهدف الرابع لزميله ساديو ماني، بتمريرة أكثر من رائع في العمق الدفاعي لأتلانتا، لينهي ماني اللعبة بتسديدة ساقطة “لوب” من فوق رأس الحارس، ليتقدم ليفربول بنتيجة 4/صفر.

شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وأتلانتا بدوري الأبطال