الكاف يكشف عن حكام مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا “جاساما في الفيديو”

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن طاقم حكام مباراة الزمالك والرجاء المقررة إقامتها مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأسند كاف قيادة المباراة لطاقم تحكيم يتكون من، السنغالي ماجيتي نداي حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجي ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبي عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعا.

كما اختار الاتحاد الأفريقي الحكم الجامبي بكاري جاساما حكما للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقي زاخيل سويلا.

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وفاز الزمالك على الرجاء في لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي، في ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وكانت المباراة قد تأجلت لأكثر من مرة بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الرجاء، حيث تعرض أكثر من 16 لاعب إلى الإصابة بالعدوى، وهو ما جعل السلطات المغربية تمنع الفريق المغربي من المغادرة.

وأجرى الرجاء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا تحت إشراف اللجنة الطبية بالكاف، وجاءت المسحة سلبية لكل اللاعبين.

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