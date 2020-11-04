سوق الانتقالات | الوداد يشعل الميركاتو ويطلب ضم ثنائي من العيار الثقيل

اقترب نادي الوداد البيضاوي من التعاقد مدافع فريق يوسفية برشيد “أمين أبو الفتح”، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت تقارير مغربية، أن أمين أبو الفتح اقترب من الانضمام لنادي الوداد بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة، في ظل رغبة الوداد، في التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال اللاعب إلى الوداد بداية من الموسم الكروي المقبل.

بينما كشفت مصادر مغربية، أن رئيس الوداد “سعيد الناصيري” تقدم بعرض رسمي لنادي اتحاد طنجة، من أجل ضم “سفيان المودن”، لاعب خط الوسط الدفاعي، لتعويض رحيل إبراهيم النقاش.

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وتقدم الوداد بعرض قيمته (200 مليون سنتيم) للتعاقد مع سفيان المودن، بالإضافة لانتقال بعض اللاعبين الوداديين إلى اتحاد طنجة، ومن بين الأسماء المعروضة كل من :”أنس الأصباحي ومحمد كمال” الذين لعبا بشكل معار لكل الفريق الطنجي ونهضة الزمامرة تواليا.

وتأتي رغبة الوداد في التعاقد مع سفيان المودن، بعد العروض المميزة التي قدمها رفقة اتحاد طنجة خلال الشطر الثاني من الدوري المغربي خلال نسخته المنقضية، بعد أن التحق به خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

يذكر أن المودن، البالغ من العمر 25 سنة، استهل مسيرته الكروية في فرنسا، بنادي سانت إتيان، قبل أن يخوض مجموعة من التجارب في عدد من الأندية الفرنسية، في الدرجات الادنى، قبل أن يستقر به المطاف بنادي سينيكا السلوفيني، الذي لم يبقي به سوى سنة واحدة، واختار بعدها الانتقال لفريق داتحاد طنجة شهر يناير الماضي .

الجدير بالذكر، أن فريق الوداد، كان قد حسم رسميا كل من صفقة أيوب الكعبي، أيوب سكومة ومؤيد لافي، أنس سرغات وزكرياء كياني.

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