عاجل | تشكيلة ليفربول الأساسية أمام اتلانتا في دوري أبطال أوروبا “جوتا يُشارك صلاح”

أعلن المدير الفني الألماني “يورجن كلوب” تشكيلة ليفربول الأساسية التي سيخوض بها واحدة من قمم مباريات اليوم الثلاثاء أمام اتلانتا الإيطالي، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، على ملعب جويس في مدينة بيرجامو الإيطالية.

وقرر يورجن كلوب الاستعانة بالجناح الدولي البرتغالي “ديوجو جوتا” في مركز المهاجم الصريح، ليشارك النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الخط الأمامي.

وفضل المدرب الألماني إخراج المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من تشكيلة ليفربول الأساسية بسبب قلة عدد أهدافه في الفترة الماضية، ولتجربة جوتا الذي أثبت نفسه كثيرًا خلال المباريات التي لعبها كبديل خلال الفترة الماضية.

وقرر كلوب مواصلة اكتشاف اللاعبين الجدد في مركز قلب الدفاع، بعد إصابة الثلاثي جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وفابينيو، وهذه المرة سيعتمد على المدافع الإنجليزي الشاب “ريس ويليامز” الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 20 في شهر فبراير المقبل!.

ورفض المدير الفني للريدز الاعتماد على المدافع الإنجليزي صاحب الـ 23 عامًا “ناثانيل فيليبس” الذي قدم مستوى مذهل خلال مباراة الفريق الماضية أمام وست هام يونايتد في الدوري، عندما فاز ليفربول بهدفين لهدف، وذلك بهدف إراحته ولتطبيق مبدأ المداورة بين ريس ويليامز وفيليبس كي لا يتعرض أحدهما لإصابات، ويواجه ورطة حقيقية خلال ما تبقى من النصف الأول من الموسم الحالي.

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والتالي تشكيلة ليفربول الأساسية أمام اتلانتا في دوري أبطال أوروبا:

أليسون بيكر

روبيرتسون – ريس ويليامز – جو جوميز – آرنولد

فينالدوم – هندرسون – كورتيس جونز

ساديو ماني – ديوجو جوتا – محمد صلاح