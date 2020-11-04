صفقات الاسماعيلي | من هو رضوان شريفي؟

تعاقد النادي الإسماعيلي مع الظهير الأيسر الجزائري “رضوان شريفي” قادمًا من نادي اتحاد العاصمة، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الفريق، ليصبح واحدًا من ابرز صفقات الدراويش، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

رضوان شريفي صاحب الـ27 عامًا، خاض الموسم الماضي مع نادي اتحاد العاصمة 27 مباراة، ونجح في صناعة هدفين، وهو أحد العناصر التي شاركت في تتويج الفريق الجزائري بلقب الدوري المحلي في الموسم قبل الماضي (2018-2019).

ويتمتع رضوان شريفي بإجادة الدفاع واللعب الهجومي بجانب التسديدات والتقدم الهجومى فى بعض الأوقات، حيث لفت أنظار إدارة الإسماعيلي والتي سارعت بالتعاقد معه رسميا.

وسبق وأن ارتدي رضوان قميص نادي اتحاد بلعباس ولعب معه 72 مباراة في الدوري الجزائري، بعدها انتقل لنادي اتحاد العاصمة، ولعب في مسيرته 64 مباراة، ثم قرر الرحيل وخوض تجربة جديدة ستكون من بوابة النادي الإسماعيلي.

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وطوال مسيرته لم يسجل سوى هدف وحيد مع اتحاد العاصمة كان في شباك وفاق سطيف من ركلة جزاء في يناير 2019، وخسر فريقه لتلك المباراة (3-1) وكانت في الدور الثالث من بطولة كأس الجزائر.

ونال رضوان شريفي البطاقة الحمراء في مسيرته مرتين، وكان حينها يلعب بقميص اتحاد بلعباس، الحالة الأولي كانت أمام مولودية العلمة في سبتمبر 2015، وفاز فريقه بهدف نظيف في الدوري الجزائري، والثانية كانت أمام شبيبة الساورة مارس 2017، وخسر بلعباس بثلاثية نظيفة في الدوري أيضًا.

وشارك شريفي منتخب الجزائر تحت 23 عامًا في أكثر من 14 مباراة، وسجل هدفا وصنع ثلاثة آخرين ولعب في بعض المباريات المؤهلة لأولمبياد ريودي جانيرو، كما لعب كأس أمم أفريقيا للمحليين مع الجزائر.

وخلال فترة تألقه ضمن صفوف فريق اتحاد بلعباس الجزائرى، كان شريفي قريب من الانضمام لصفوف انجيه الفرنسى تحت قيادة المدير الفنى ستيفان مولان إلا أن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

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