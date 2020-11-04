عاجل | تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا “غياب مودريتش”!

أعلن المدير الفني الفرنسي “زين الدين زيدان” تشكيلة ريال مدريد الأساسية التي سيخوض بها مباراة الإنتر في قمة مباريات اليوم الثلاثاء بالجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وشهدت تشكيلة ريال مدريد غياب صانع الألعاب الدولي الكروتي “لوكا مودريتش” بوضعه على دكة البدلاء مرة أخرى، رغم ظهور حاجة الفريق لخدماته في مباراة مونشنجلادباخ بالجولة الثانية، بسبب ضعف قدرات فيدي فالفيردي وكاسيميرو وكروس على مد الهجوم بالكرات الحاسمة كما يفعل مودريتش.

وصنع مودريتش هدف تعادل ريال مدريد 2/2 أمام مونشنجلادباخ بعد مشاركته كبديل والنتيجة 2/صفر للفريق الألماني، كما سجل مودريتش هدفًا جميلاً أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بعد مشاركته كبديل خلال الشوط الثاني، مع ذلك ورغم كل هذا التأثير كرر زيدان وضعه على الدكة أمام الإنتر الذي كان يتمنى التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي 2019.

وسيواصل مدرب ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي، الاعتماد على الجناح الدولي البلجيكي إدين هازارد في تشكيلة ريال مدريد الأساسية، بعد تأثيره الإيجابي على أداء الفريق خلال مباراة هويسكا في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي، حيث سجل هدف في اللقاء الذي انتهى بفوز الملكي برباعية لهدف.

وسيغيب الظهير الأيسر الدولي البرازيلي المخضرم “مارسيلو” ليحل محله اللاعب الفرنسي فيرلان ميندي في تشكيلة ريال مدريد الأساسية، ما يؤكد أن زيدان ينوي تطبيق نظام المداورة على الثنائي في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقرر زيدان الزج بالجناح الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن، بسبب استمرار غياب الظهير الأساسي داني كاربخال بداعي الإصابة في الركبة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا :

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – لوكاس فاسكيز

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فيدي فالفيردي – كارلوس كاسيميرو – توني كروس

إدين هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو

دكة بدلاء ريال مدريد: إيسكو – ألتوبي – ماريانو دياز – لوكا يوفيتش – آندري لونين – مارسيلو – لوكا مودريتش – فينسيوس جونيور – سيرخيو سانتوس – رودريجو جوس.

والتالي تشكيلة الإنتر اليوم

سمير هاندانوفيتش

دي أمبروزو – دي فريج – باستوني

آشلي يونج- أرتورو فيدال – بروزوفيتش – باريلا – أشرف حكيمي

لاوتارو مارتينيز – إيفان بيريسيتش

دكة بدلاء الإنتر: ماتيو دارميان – فيليب ستانكوفيتش – كريستيان إريكسن – جاجليارديني – ألكسندر كولاروف – ناينجولان – باديلي – بينامونتي – رانوكيا – أليكسيس سانشيز – سكرينيار.

ويغيب لوكاكو بسبب إصابة في الفخذ، بالاضافة لغياب سينسي لإصابة عضلية، وفيسينو للإصابة في الركبة.