لاعب الأهلي يكشف التفاصيل الكاملة بعد الحكم بحبسه بسبب “قتل خطأ”

قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم بالحبس سنة للاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1999 “شادي رضوان”، وكفالة الف جنيه فى قضية قتل خطأ شخص يدعى “س.م” بالمعاش فى القضية رقم ٢٥٩١٢ لسنة ٢٠٢٠.

وقال اللاعب في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365”، أنه كان يسير بسيارته وفوجئ بسيدة تمر من أمام سيارته بشكل مفاجئ في الشارع ما تسبب في صدمها بشكل خاطئ.

وأكد شادي رضوان، أنه لم يلتفت للسيدة، إلا بعدما قام المارة بإيقاف سيارته، ثم عاد مسرعًا إليها ونقلها إلى أحد المستشفيات ولم يفر هاربًا كما أدعى البعض، مشيرًا إلى أن السيدة توفت بعد ذلك في المستشفى.

وأضاف، أنه بعد 3 أيام من الواقعة علم بوفاة السيدة التي صدمها بسيارته وقام أقارب المتوفاة بطلب تعويض مالي قدره 750 ألف جنيه، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق بسبب أن المبلغ المالي رأه مبالغ فيه، ليقرر أهالي السيدة المتوفاة اللجواء إلى القضاء.

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وتابع بأن الحكم الذي صدر ضده بالحبس لمدة عام وكفالة 1000 جنيه غيابيا سيتم الاستئناف عليه وهناك متابعة من جانب النادي الأهلي للقضية معه.

وأشار إلى أنه سيتم الاستئناف على الحكم الذي صدر حيث من المتوقع أن يصل الأمر في النهاية إلى دفع اللاعب لغرامة مالية دون حبس.

وكان شادي رضوان قد تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي منذ شهرين، وشارك في مباراتين كلاعب بديل أمام بيراميدز ثم طلائع الجيش في الجولة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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