جميع صفقات الوداد البيضاوي في الميركاتو الصيفي 2020

يرصد لكم موقع الخليج 365، في هذا الجدول المُحدث بصفة شبه يومية، جميع صفقات الفريق الأول لنادي الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، والتي يُشرف عليها رئيس النادي، سعيد الناصيري، الذي يسعى لتصحيح مسار الفريق بعد تعرضه لانتكاسة خلال موسم 2020/2019، بخسارة لقب الدوري المغربي للمحترفين، قبل أن يودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة كارثية أمام الأهلي المصري قوامها خمسة أهداف لهدف في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

إدارة الوداد البيضاوي بقيادة سعيد الناصيري عملت في بداية سوق الانتقالات الصيفي، على التخلص من اللاعبين فوق الحاجة، وعدم تمديد عقود أولئك الذين هددوا بالرحيل إذا لم تُجدد عقودهم بمبالغ مالية معينة، وفي مقدمتهم المدافع محمد الناهيري الذي غادر بالمجان إلى نادي العين السعودي.

ويستعرض الخليج 365، بجوار الصفقات الجديدة للوداد البيضاوي، جدول خاص بأسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف “وداد الأمة” في الميركاتو الصيفي 2020.

الجدول محدث بصورة شبه أسبوعية، حسب نشاط الوداد البيضاوي في سوق الانتقالات، ويتضمن تفاصيل كل صفقة رسمية حدثت، ولا يتضمن الجدول الصفقات المحتملة أو أحاديث الصحف.

جميع صفقات الوداد البيضاوي في صيف 2020

الراحلون عن الوداد البيضاوي في الميركاتو الصيفي 2020